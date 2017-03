Jaguar Classic Reborn Service

Jaguar baut sein Reborn-Angebot weiter aus und bietet künftig auch komplett werksüberholte Jaguar E-Type-Modelle zum Verkauf an. Der erste generalüberholte E-Type wird auf der Techno Classica in Essen gezeigt.

Neu Jaguar E-type kaufen geht schon lange nicht mehr. Bald können finanzkräftige Kunden aber wieder quasi "neue" Sportwagen erwerben, denn Jaguar hat den legendären Klassiker in sein Reborn-Programm aufgenommen.

Im Rahmen des Reborn-Programms kauft der Autobauer alte Jaguar-Modelle auf und versetzt sie in seiner Werks-Klassik-Abteilung nach exakten Werksvorgaben in absoluten Neu- und Originalzustand. Jetzt auch den E-Type. Neu aufgebaut wird dabei nach Informationen aus den Auslieferungslisten mit allen Fahrzeugdaten und Originalzeichnungen aus dem Archiv des Jaguar Heritage Trust. Die Neuaufbauten folgen dem Prinzip, dass so viele Original-Teile wie möglich bei einem Reborn-Auto erhalten oder nach Original-Arbeitsverfahren und -Spezifikationen neu aufgebaut werden.

Aktuell beläuft sich der Bestand an restaurierten E-Type-Modellen auf zehn Fahrzeuge. Der erste E-Type Reborn - ein Serie I Fixed Head Coupé 4.2 von 1965 - feiert auf der Essener Techno Classica seine Weltpremiere. Die Preise für einen neuen alten Jaguar E-Type sollen bei rund 285.000 Pfund (umgerechnet rund 330.000 Euro) liegen.