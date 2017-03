Bislang kann der Jaguar F-Pace im Modell S 3.0 nur mit einem Dreiliter-V6-Kompressormotor mit 380 PS und 450 Nm aufwarten. Um gegen einen Porsche Macan Turbo mit bis zu 440 PS und 600 Nm sowie dem kommenden Mercedes GLC AMG 63 mit rund 500 PS und dem ebenfalls ausstehenden Audi RS Q5 anzutreten, muss ein größerer Motor her. Der wird im Jaguar F-Pace SVR Einzug halten. Hier setzen die Briten auf den bewährten Fünfliter-V8 mit Kompressoraufladung, der in den anderen Jaguar-Modellen wenigstens 550 PS und 680 Nm liefert. Für den F-Pace rechnen wir mit der gleichen Leistung.

Um die Leistung auch optisch zu transportieren, trägt der F-Pace SVR in der neuen Heckschürze eine Vierrohrauspuffanlage. Die neue Frontschürze trägt deutlich vergrößerte Lufteinlässe. In den Radläufen des erwischten Erlkönigs drehen sich 21-Zoll-Felgen mit 295/40er reifen hinten und 265/45er reifen vorne - aufgezogen sind allerdings Winterpneus. An der Vorderachse ist eine vergrößerte Bremsanlage zu erkennen.

Premiere dürfte der neue Jaguar F-Pace SVR auf der IAA 2017 im Herbst feiern. Aktuell kostet der Jaguar F-Pace S über 72.000 Euro, der Jaguar F-Pace SVR dürfte locker die 90.000-Euro-Marke durchbrechen.