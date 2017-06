Der britische Sportwagenbauer Jaguar legt über seine Abteilung Special Vehicle Operations (SVO) ein zweites limitiertes Sammlermodell nach dem F-Type Project 7 auf. Diesmal nehmen sich die Spezialisten die kompakte Limousine XE vor. Sie bekommt Jaguars Lieblings-Kraftpaket implantiert: Mit einem 600 PS starken Fünfliter-V8-Kompressormotor unter der Haube soll der Jaguar XE zum stärksten straßenzugelassenen Jaguar der Unternehmensgeschichte werden. Und dürfte gleichzeitig die Leistungsgrenze für die kompakten Sportlimousinen à la Alfa Giulia QV oder BMW M3 nach oben verschieben: Selbst der Mercedes AMG C63 S lässt es bei 510 PS bewenden.

Geänderter Vorderwagen für den V8

Die Produktion der in Handarbeit aufgebauten Edition des Jaguar XE wird auf weltweit 300 Exemplare limitiert. Jetzt haben die Briten erste Testfahrten auf dem Nürburgring gestartet. Unser Erlkönigjäger hat den Briten dabei erwischt.

Foto: Stefan Baldauf Der erwischte Prototyp trägt ein mächtiges Spoilerbürzel auf dem Heckdeckel.

Die Erlkönigbilder zeigen erste Unterschiede zu den vom Werk offiziell veröffentlichen Fotos eines getarnten XE. Trug der noch einen großen feststehenden Spoiler auf dem Kofferraumdeckel, so fährt der Erlkönig eine riesige Spoilerlippe auf dem Heckdeckel spazieren. Auch scheint die Front des Jaguar XE Project 8-Erlkönigs abzuweichen. Um den großen V8 im Vorderwagen unterzubringen, wurde dieser mit Teilen vom F-Type angepasst. Die extrem ausgestellten Abrisskanten an den Seitenschwellern sowie der Heckschürze sind hingegen am jetzt erwischten Prototypen verschwunden. Die weit ausgestellten Radläufe an beiden Achsen, die auf eine deutlich verbreiterte Spur vorne und hinten hindeuten, blieben aber erhalten. Dort eingepasst zeigen sich extrem filigran gezeichnete Schmiedefelgen, die mit extrem haftfreudigen Sportpneus bezogen sind.

Potenter XE kommt 2018

Einen konkreten Marktstarttermin für den potenten Jaguar XE nennt Jaguar noch nicht. Der superstarken XE dürfte aber wohl im Laufe des Jahres 2018 debütieren.

SVO baut 600-PS-Sportlimousine 1:05 Min.

Auch einen Preis für den Super-XE nennt Jaguar nicht, schiebt aber hinterher: „Es liegt in der Natur der Sache, dass sich der Aufwand für ein solches und dazu noch in kleiner Stückzahl aufgelegtes Sammlermodell auch im Preis niederschlagen wird.“ Da der Mercedes zum Beispiel schon rund 87.000 Euro kostet, könnte der Project 8 als XE mit 600 PS in der Serie sogar ein sechsstelliges Preisschild bekommen.