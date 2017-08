Immer wieder lustig, wie manche argumentieren, und dabei nicht mal die einfachsten physikalischen Grundbegriffe kennen. Was zum Teufel soll "kw/h" sein?



So, nun zum Thema des Artikels, dazu hat noch Keiner was gesagt: Ist Euch klar, daß mit dieser Elektroautoprämie die Arbeiter, Angestellten und Konsumenten (wer ist gezwungen, fast sein ganzes Einkommen in Konsum zu stecken, wenn er wohnen und essen will? Richtig, die untere Einkommensschicht und Transferleistungsempfänger) den Wohlhabenden und Unternehmen die Fahrzeuge mitfinanzieren? Wieder wird Steuergeld denen in den Arsch geblasen, die es nicht nötig haben! Das ist doch der Skandal an der Sache!!!