SUV sind auch in China sehr beliebt, auch die ganz großen. Um auf dieser Spielwiese mitspielen zu können, arbeitet Jeep an einem ganz großen SUV-Modell. Einen ersten Ausblick auf auf den kommenden Siebensitzer gibt jetzt auf der Shanghai Autoshow die Studie Yuntu.

Die beeindruckt vor allem durch ihre mächtigen Abmessungen. Die Front wird vom typischen Jeep-Grill geprägt. Flankierend sitzen schlanke LED-Hauptscheinwerfer. Die Bugschürze trägt große Lufteinlässe und ein Unterfahrschutzelement. Die Flanken kennzeichnen eckig gestaltete Radläufe. Die Gürtellinie mündet aufsteigend in einer massiven D-Säule. Am bullig gezeichneten Heck setzen schlanke, umlaufende LED-Rückleuchten Akzente. Das Greenhouse zeigt sich üppig verglast, auch am Dach.

Durch gegenläufige Türen ohne B-Säule betritt man das Interieur mit sechs Einzelsitzen - in der Serie werden daraus 7 Plätze. Das Cockpit sowie die Mittelkonsole sind mit drei großen Displays bestückt, die Sitzlehnen der Fondsitze jeweils mit 2. Während die Cockpitscreen für Infotainment, Bedienung und Fahrerinformationen zuständig sind, dienen die Fond-Screen nur der Unterhaltung. Natürlich ist die Studie vollständig vernetzt.

Zum Antrieb gibt es keine detailierten Infos, nur, dass es sich um einen Plug-in-Hybrid handelt. Gebaut werden könnte der Yuntu als Serienmodell beim Joint-Venture GAC-Fiat. Eventuell findet er später seinen Weg auch auf den US-Markt.