Aus dieser Design-Kooperation ist in den letzten Jahren eine Vielzahl von Fahrzeugen entstanden, die mehr als nur eine reine Funktionsoptik haben.

Was zählt, is auffe Baustelle

So erhielten 2016 die beiden Bulldozer 850K Crawler und1050K Crawler den Red Dot Award, auch für die Formensprache und den Fokus auf den Nutzer. Ebenfalls 2016 ging der Good Design Award an fünf John Deere-Modelle, u.a. an den Baufäller 843L Wheeled Feller Buncher. Auch die beiden Cralwer waren wieder unter den Preisträgern. Last but not least konnte sich auch beim iF Design Award der 1050 Crawler als Sieger durchsetzen.

Bei allem Design-Chichi, was zählt, is auffe Baustelle oder im Wald: Daher hier die wichtigsten Daten zu den Preisträgern:

850K Crawler: 6,8-Liter-Diesel-Motor mit 205 PS und Partikelfilter. Top-Speed 9,7 km/h auch rückwärts, Gewicht: 19,3 Tonnen.

1050K Crawler: 13,5-Liter-Diesel-Motor mit 350 PS und Partikelfilter. Top-Speed 11 km/h auch rückwärts, Gewicht: 42,8 Tonnen, 46 Kettenglieder.

843L Baumfäller: 6,8-Liter-Diesel-Motor mit 201 PS, 1.151 Nm Drehmoment, 26 Zoll Räder vorne, Top-Speed 17,5 km/h, Gewicht: 17 Tonnen

410L Backhoe Loader: 4,5-Liter-Diesel-Motor mit 276 PS. Lift-Gewicht in der Schaufel: 3,2 Tonnen. Schaufel-Kapazität: 1 m3, Grabtiefe: 4,83 Meter, Gewicht, 8,1 Tonnen.

848L Grabble Skidder: 9,0-Liter-Diesel-Motor mit 265 PS, 1.191 Nm Drehmoment, Top-Speed 25 km/h, Gewicht: 22,3 Tonnen, Dozwer-Schild Grabtiefe: 29,8 Zentimeter.