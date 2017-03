Habib solll hauptsächlich in Japan arbeiten und die Infiniti Design-Teams in Japan, Peking, San Diego und London führen. Er berichtet direkt an Albaisa, der den Posten von Shiro Nakamura übernimmt. Der 67-jährige geht in den Ruhestand.

Habib war mit zwei Jahren Unterbrechung seit 1998 bei BMW angestellt und leitete seit 2012 das BMW Designteam. Vor Habib hatten schon die Designer Anders Warming (Mini) und Benoit Jacob (i-Modelle) den bayerischen Autobauer verlassen. Bei BMW ersetzt Skoda-Designer Jozef Karban Habib.