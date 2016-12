Audi, BMW und Daimler haben einen zehnprozentigen Anteil an ihrem Navigationskartendienst Here verkauft. Die neuen Investoren stammen aus China und Singapur.

2015 hatten sich Audi, BMW und Daimler zusammengeschlossen, um den Kartendienst Here von Nokia zu kaufen. Als Summe wurden rund 2,6 Milliarden Euro gehandelt. Die drei deutschen Autobauer teilten sich die Anteile zu gleich großen Stücken auf.

Weiteres Joint-Venture für China geplant

Nun haben sie neue Investoren aus Asien gefunden, um wichtige Märkte wie China mit in den Kartendienst einzubinden. Der chinesische Internetkonzern Tencent, der chinesische Kartendienstleister NavInfo und Singapurs Staatsfonds GIC übernehmen zusammen zehn Prozent am Joint Venture. Das teilten die Unternehmen am Dienstag (27.12.2016) mit.

Entsprechend sinken die jeweiligen Anteile von Audi, BMW und Daimler. Finanzielle Details über den Deal mit den neuen Investoren wurden nicht genannt. Dafür aber weitere Pläne für die Zukunft. Zusammen mit NavInfo soll ein neues 50-50-Joint-Venture gegründet werden, um Kartendienstleistungen für China voranzutreiben.

Audi, BMW und Daimler wollten mit dem Kauf von Here 2015 verhindern, dass die Macht von Apple und Google weiter wächst, und stattdessen selbst einen Kartendienst aufbauen und betreiben, den die Hersteller und weitere Autobauer als jeweiliges Grundgerüst für eigene Lösungen benutzen können. Ein funktionierendes (und unabhängiges) Kartendienst-System ist im Hinblick auf weiter verbesserte Assistenzsysteme und das autonome Fahren essentiell.