Es passt eigentlich perfekt, dass die Europa-Zentrale von Kia in Frankfurt steht. Warum? Ganz sicher nicht aufgrund der Architektur: Direkt neben den spitzen Wolkenkratzern und den Messehallen, die größer sind als so manches Flughafen-Terminal, sieht das Kia-Hochhaus fast ein bisschen verloren aus.

Vier Leser, vier Modelle, vier Wochen

Nein, es passt deshalb so gut, weil in diesen Messehallen bis vor wenigen Tagen noch die IAA 2017 stattfand, die Automesse, die zeigen sollte, wie wir in Zukunft unterwegs sein werden. Und das ist wohl elektrisch beziehungsweise teilelektrisch.

Foto: Roman Domes Vier Leser von auto motor und sport dürfen die Kia Electric-Modelle vier Wochen lang ausprobieren. Ganz rechts im Bild: das Ehepaar Hermes, das den Kia Niro Hybrid fährt.

Der koreanische Autohersteller Kia bietet – wie viele große Hersteller – schon einen Teil der Produktpalette mit Elektro- beziehungsweise Hybridantrieb an: den Niro als klassischen Hybrid und Plug-In-Hybrid, den Soul als vollständig elektrisches Fahrzeug und den großen Optima SW – ebenfalls als Plug-In-Hybrid. Alle natürlich mit siebenjähriger Garantie.

Vier Leser von auto motor und sport dürfen diese vier Modelle nun vier Wochen lang ausgiebig testen und mit ihnen Erfahrungen sammeln und weitergeben. Einer dieser Leser ist Hartmut Hermes, gebürtiger Rheinländer, der jetzt zusammen mit seiner Frau in Dresden lebt. Der 62-jährige Rentner darf vier Wochen lang den neuen Kia Niro Hybrid testen.

Für den Alltag nutzen seine Frau und er seit vergangenem Jahr einen Kia Sportage mit Allradantrieb und dem kräftigsten erhältlichen Aggregat: dem 185 PS starken Turbodiesel mit Allradantrieb.

Hartmut Hermes fährt Niro Hybrid

Der Kia Niro Hybrid von Hartmut Hermes ist ein klassischer Hybrid, kein Plug-In-Hybrid. Bedeutet: Der relativ kleine Akku (Kapazität: 1,56 kWh) wird während der Fahrt vom Verbrennungsmotor und der Rekuperation beim Bremsen bzw. Vom-Gas-gehen gespeist und geladen. Eine Ladeklappe zum Anstecken an eine externe Stromversorgung besitzt dieser Niro nicht.

Die Kombination aus 1,6-Liter-Saugmotor-Benziner mit 105 PS und dem 43,5 PS starken Elektromotor verleiht dem Niro Hybrid eine Systemleistung von 141 PS bei einer geringen CO2-Emission von 88 bis 191 Gramm pro Kilometer. Für eine bessere Gewichtsverteilung sitzt der 33 Kilogramm schwere Akku an der Hinterachse. Der Kia Niro Hybrid schickt seine 141 PS per Sechsstufen-Doppelkupplungsgetriebe an die Vorderachse.

Woche 1: „Der Niro Hybrid bekommt die Note 2!“

Seine erste Fahrt im Kia Niro Hybrid bestritt Hartmut Hermes direkt nach der Übergabe in Frankfurt. Er fuhr nach Aachen, eine Strecke von immerhin 253 Kilometern. „Wir sind meistens mit Tempomat gefahren, 120 km/h, das ist noch sehr angenehm!“ Der Verbrauch: 4,7 Liter. Kann sich sehen lassen. Für Hartmut Hermes standen jedoch nicht nur Langstrecken auf dem Programm, sondern auch mal eine etwas kürzere Route, etwa eine Fahrt durch Dresden (siehe Bilder), wo er und seine Frau leben. Im innerstädtischen Verkehr war der Verbrauch mit durchschnittlich 4,5 Liter auf 100 Kilometern sogar noch geringer – unter anderem wohl ein Verdienst der Hybrid-Technologie.

Foto: Hartmut Hermes Herr Hermes, der Kia Niro Hybrid und die Semperoper in Dresden: "Der Niro Hybrid eignet sich hervorragend für Kurzstrecken und City-Trips!"

„Der Niro Hybrid fährt in der Stadt wunderbar ruhig, hat gut überschaubare Außenmaße und bietet einen guten Rundumblick – dank des erhöhten Sitzes“, sagt Hermes, der selbst ja auch einen Kia fährt, den neuen Sportage. „Im Vergleich zu dem bietet der Niro schon wieder viele Verbesserungen, etwa der Hinweis im Display, wenn man Einstellungen an den Hebeln und Schalter für Licht und Scheibenwischer geändert hat. Und: Die Mute-Taste für das Radio ist jetzt endlich da, wo sie hingehört!“

Nachteile? Vielleicht die kleine Verzögerung des Automatikgetriebes auf den Kick-Down-Befehl. Oder: Der adaptive Tempomat, der die Geschwindigkeit dem Niveau des Vordermanns anpassen soll, erkennt gelegentlich Fahrzeuge auf der Nebenspur und bremst akut. Bleibt noch das größte „Problem“ – nämlich der Preis: „Man muss schon bereit sein, für die alternativen Antriebe in der Anschaffung im Vergleich zum Benziner deutlich mehr Geld auszugeben.“

Insgesamt ist Hartmut Hermes mit den ersten Erfahrungen mit dem Niro Hybrid sehr zufrieden: „Note 2, würde ich sagen!“

Herr Hermes erste Woche in Zahlen und Fakten: