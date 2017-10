Vier Wochen lang können auto motor und sport-Leser verschiedene Electric-Modelle von Kia testen: Erik Pfalzgraf fährt den Optima SW als Plug-In-Hybrid. Nach einer Woche tut er sich schwer, irgendetwas Negatives am Hybrid-Kombi zu finden.

Es passt eigentlich perfekt, dass die Europa-Zentrale von Kia in Frankfurt steht. Warum? Ganz sicher nicht aufgrund der Architektur: Direkt neben den spitzen Wolkenkratzern und den Messehallen, die größer sind als so manches Flughafen-Terminal, sieht das Kia-Hochhaus fast ein bisschen verloren aus.

Vier Leser, vier Modelle, vier Wochen

Nein, es passt deshalb so gut, weil in diesen Messehallen bis vor wenigen Tagen noch die IAA 2017 stattfand, die Automesse, die zeigen sollte, wie wir in Zukunft unterwegs sein werden. Und das ist wohl elektrisch beziehungsweise mindestens teilelektrisch.

Foto: Roman Domes Vier Leser von auto motor und sport dürfen die Kia Electric-Modelle vier Wochen lang ausprobieren. Darunter auch Erik Pfalzgraf (1. v.l.), der genau diesen Optima SW Plug-In-Hybrid testen darf.

Der koreanische Autohersteller Kia bietet – wie viele große Hersteller – schon einen Teil der Produktpalette mit Elektro- beziehungsweise Hybridantrieb an: den Niro als klassischen Hybrid und Plug-In-Hybrid, den Soul als vollständig elektrisches Fahrzeug und den großen Optima SW – ebenfalls als Plug-In-Hybrid. Alle natürlich mit siebenjähriger Garantie. Vier Leser von auto motor und sport dürfen diese vier Modelle nun vier Wochen lang ausgiebig testen und mit ihnen Erfahrungen sammeln und weitergeben.

Für Erik Pfalzgraf aus der Pfalz (wie passend) wird's in den kommenden Wochen ein praktischer Plug-In-Hybrid: der Kia Optima SW. Gut, denn Platz braucht Erik. „Wir sind eine fünfköpfige Familie“, sagt der 43-jährige aus Landau. Er, seine Frau und seine drei Kinder finden sonst in einem Honda FR-V zurecht. Außerdem steht noch ein Kleinwagen parat. „Ich bin sehr gespannt, wie sich der Optima SW Plug-In-Hybrid schlägt, Erfahrungen mit Elektro-Autos habe ich noch gar nicht.“

Erik Pfalzgraf fährt Optima SW Plug-In-Hybrid

Der Kia Optima SW Plug-In-Hybrid unterscheidet sich von außen kaum sichtbar von seinen reinen Verbrennerkollegen. Ein paar akzente in Babyblau, aerodynamisch gestaltete Felgen und Stoßfänger an Stoß und Heck – plus: die Ladeklappe hinter dem vorderen linken Radhaus. Das war's. Der Grund-Sportlichkeit des Optima tut seine Hybridisierung keinen Abbruch. Im Gegenteil: Mit 205 PS ist der Optima durchaus sportlich motorisiert. Der Saugmotor mit zwei Litern Hubraum leistet 156 PS sowie 189 Nm maximales Drehmoment.

Die Batterie hat eine Kapazität von 11,26 Kilowattstunden, der Elektromotor eine Leistung von 50 kW, was in alter Währung etwa 68 PS sind. Dazu kommt ein Drehmoment von 205 Nm. Im Systemverbund sind's 375 Nm – das reicht für einen 100er-Spurt in weniger als zehn Sekunden. Im Vergleich mit dem normalen Optima SW ist der Plug-In-Hybrid nicht mehr ganz so praktisch, aber noch immer praktisch genug: Das Kofferraumvolumen beträgt 440 Liter.

Woche 1: „Mir fällt eigentlich nichts Negatives auf!“

Der Kia Optima SW PHEV ist als Plug-In-Hybrid mit einem Verbrauch von nur 1,4 Litern angegeben. Erik Pfalzgraf darf im Rahmen des Kia-Lesertestdrive von auto motor und sport und Kia einen Hybrid-Kombi fahren – auf den niedrigen Verbrauch kam er allerdings nicht. „Ich vermute, die Heimfahrt aus Frankfurt über die Autobahn war ausschlaggebend für den eher hohen Benzinverbrauch“, sagt er. Hoher Benzinverbrauch? 5,1 Liter waren es im Schnitt in der ersten Woche. „Mein Ziel ist jetzt, einen Verbrauch von zwei Litern zu erreichen“, sagt Erik Pfalzgraf.

Nun ist er Optima SW PHEV ist Plug-In-Hybrid, den man zuhause an der Steckdose aufladen kann, sofern man keine Wallbox besitzt. Die hat Erik Pfalzgraf nicht – und auch sonst keinerlei Erfahrungen mit Elektro- oder Hybrid-Autos. „Das Aufladen geht tatsächlich so einfach wie bei einem Handy!“, lautet sein Resümee nach der erste Ladung an der heimischen Steckdose mit Schuko-Stecker. Insgesamt dauerte das laden des 11,3 kWh großen Akkus rund 5,5 Stunden.

Foto: Erik Pfalzgraf Herbst im Hybrid: Die Pfalzgrafs sind große Fans des Optima SW, nur der Verbrauch lässt noch etwas zu wünschen übrig.

Probleme beim Laden gibt's nur, wenn er nicht zuhause ist: „Gerade mal zwei Schnellladestationen werden auf dem Navigationsgerät oder auf entsprechenden Internetseiten angezeigt.“ Das ist dürftig und zeigt, dass die Infrastruktur für Elektroautos in ländlichen Gegenden noch nicht einmal annähernd bereit ist für Autos, die nur mit Strom fahren. Der Optima SW PHEV ist sozusagen das perfekte Auto, um das lautlose Cruisen ohne Reichweiten-Angst einmal auszuprobieren.

„Es macht Spaß im E-Betrieb geräuschlos durch die Stadt zu cruisen. Mir sind einige interessierte Blicke aufgefallen, sei es während der Fahrt oder beim Parken auf dem Supermarktparkplatz. Der Optima sieht einfach schick und sportlich aus!“

Nachteile? „Wirklich schwer zu finden“, sagt Erik Pfalzgraf. „Mit drei Kindern ist der Platz auf der Rückbank eines Kombis natürlich nicht ganz so üppig wie in unserem Honda-Van“, sagt er schließlich. Und sonst? „Mir fällt wirklich nichts ein!“ Auch seine Frau scheint der Kia überzeugt zu haben, sie fährt damit mittlerweile jeden Tag zur Arbeit. Einmal schrieb sie eine SMS an ihren Mann: „Das ist ein Auto für mich!“

Die erste Woche der Pfalzgrafs in Zahlen