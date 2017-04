Kia zeigt in Shanghai zwei neuen Modelle für China: Der Pegas ist eine kompakte Stufenhecklimousine, der K2 ein Crossover. Den Pegas baut und verkauft die koreanische Marke nur in China, doch Maße und Optik erinnern stark an den Rio. Vor allem zu der in den USA verkauften Stufenheck-Variante bestehen Ähnlichkeiten.

Großer Kofferraum mit 475 Liter Volumen

In China zählen jedoch andere Auto-Werte als in den USA und so ist der Kofferraum mit 475 Litern deutlich größer. Fast identisch hingegen der Radstand von 2,57 Meter. Ein Glasdach bringt Luft ins Cockpit, eine Mittelarmlehne Komfort, erklärt Kia in einer Pressemitteilung zur Premiere. Angetrieben wird der Pegas von einem 1,4-Liter-Vierzylinder, der 95 PS und 133 Nm an ein Fünfgang-Schaltgetriebe schickt. Wahlweise übernimmt eine Viergang-Automatik die Schaltarbeit. Der Pegas geht in der zweiten Jahreshälfte 2017 in den Verkauf.

Foto: Kia Der Pegas wird ab Mitte 2017 in China angeboten.

Bei dem neuen K2 Cross handelt es sich um einen fünftürigen Kompakten, der sich das kernige Namensanhängsel durch eine Höherlegung um 45 Millimeter verdeint. Dazu kommt eine robuste Optik, die drei Zentimeter Breite und vier Zentimeter Länge zur Karosserie addiert. Die ist nun 4,24 Meter lang und 1,75 Meter breit – klassische Kompaktauto-Maße eben.

K2 Cross ab Mitte 2017 in China

Zwei Motoren stehen zur Wahl. Der 1,4-Liter leistet 100 PS und bietet 132 Nm Drehmoment. Der 1,6 Liter bietet mit 123 PS und 151 Nm eine Schippe mehr Leistung und Drehmoment. Alternativ zum serienmäßigen Sechsgang-Schaltgetriebe gibt es eine Automatik. Auch der K2 Cross kommt in der zweiten Jahreshälfte 2017 auf den chinesischen Markt.