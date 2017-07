Arbeitet Honda an einem neuen kleinen Sportwagen? Neue Bilder zur Patentanmeldung zeigen ein mögliches Design. Bereits zuvor zeigte eine in den USA veröffentlichte Patentanmeldung einen radikalen Zweisitzer mit völlig neuer Chassiskonstruktion.

Stimmen die von einem Honda S2000-Nachfolger oder einem Baby-NSX berichten, wollen nicht verstummen. Neue Nahrung bekommen die schwelenden Gerüchte jetzt durch Bilder für einen Designanmeldung bei europäischen Patentamt. Die am 17. Juli veröffentlichten Bilder zeigen einen radikal offenen Zweisitzer mit Designanklängen an den Supersportwagen NSX. Die Front zeigt große Kühlluftöffnungen. Kühlluftschächte sitzen auch vor den Hinterrädern und in der Heckabdeckung, was alles auf ein Mittelmotorkonzept schließen lässt. Auf eine Windschutzscheibe und ein Dach verzichten die Designskizzen völlig. Dafür trägt die Heckschürze einen riesigen Diffusor.

Bereits im März hatte Honda eine Patentanmeldung in den USA angemeldet, die quasi die Konstruktion des im September 2016 vorgestellten Honda Project 2 & 4 powered by RC213V rechtlich absichert. Unter der Patentnummer US20170043680 haben sich die Japaner vor allem eine neue Chassiskonstruktion schützen lassen. In Japan wurde das Patent bereits 2015 angemeldet.

Honda ZSX Kleiner NSX mit Vierzylinder-Turbo

Das Konzept setzt auf ein Rückgrat aus einem Aluminium-Guß-Profil, das zentral in Längsrichtung durch das Fahrzeug verläuft. Der Motor sitzt hinter den beiden Passagieren in einem Hilfsrahmen, der auch die hinteren Radaufhängungen aufnimmt. Vorne sind die klassischen Dreieckslenker mit schräg stehenden Federbeinen direkt am Gußprofil angelegt. Die Sitze, das Lenkrad und den Pedalbock nehmen weitere Zusatzrahmen auf, die einfach an den Hauptrahmen angeflanscht werden. So lassen sich schnell und einfach Rechts- und Linkslenker-Konfigurationen aufbauen. Die seitlichen Hilfsrahmen sind so robust ausgelegt, dass sie auch als Flankenschutz dienen. Das Patent enthält aber noch eine weitere originelle Schutzeinrichtung. Vor und hinter dem Cockpit sind ineinander geschobene Röhren vorgesehen, die im Falle eines Überschlags pyrotechnisch gezündet werden und teleskopartig ausfahren sollen.

Offener Prototyp in den USA gesichtet

Die US-Patentanmeldung fällt zeitlich mit der Sichtung eines neuen offenen Sportwagens bei Honda in den USA zusammen, wo auch der NSX entwickelt wurde und jetzt gebaut wird. Der radikal gezeichnete Zweisitzer setzt auf einen Stummelscheibe, einen großen Heckspoiler und eine im Gegensatz zum Project 2 & 4 rundum geschlossene Karosserie, ohne freistehende Räder. Gezeigt werden könnte der Prototyp auf der Tokyo Motor Show.

Foto: Automedia In den USA wurde jetzt ein offener, zweisitziger Prototyp gesichtet.

Im August 2016 hatte sich Honda das Modellkürzel ZSX schützen lassen und zeitgleich sind Patentanmeldungsbilder für einen kleinen Sportwagen aufgetaucht. Der wirkte wie ein geschrumpfter NSX. In Genf hat Honda jetzt das Tuch vom neuen Civic Type R gezogen, der von einem Zweilter-Turbovierzylinder mit 320 PS befeuert wird. Damit stünde auch der passende Antrieb bereit.

Nimmt man alle Zeichen zusammen, könnte sich bei Honda tatsächlich ein kleiner Sportwagen Bahn brechen. Ob der dann als S2000-Nachfolger oder als Baby-NSX unter dem Kürzel ZSX vorfährt ist alles Spekulation – allerdings eine sehr reizvolle.