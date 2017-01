Ungewöhnlicher Einsatzort, ungewöhnliche Location: Mit einem spektakulären Umbau präsentiert das österreichische Unternehmen Kreisel Electric in Kitzbühel eine weitere Variante zum Thema Elektro-Auto. Kreisel Electric hat einen aktuellen Mercedes G elektrifiziert und verspricht enorme Leistungsdaten.

Der eigentliche Firmenschwerpunkt von Kreisel Electric liegt bei der Entwicklung von Batterie-Paketen für Elektroautos und diverse andere Fahrzeugarten sowie der Schnellladetechnik. Mit dem Bau einer neuen Batteriefabrik hatte das Unternehmen im vergangenen Jahr erstmals eine breitere Öffentlichkeit auf sich aufmerksam gemacht. Kreisel verspricht durch eine selbst entwickelte und patentierte Herstellungstechnik höhere Kapazitäten und Lebensdauer für die Traktionsbatterien.

360 kW Leistung im Elektro-G

Der neue, jetzt in Kitzbühel präsentierte Mercedes G ist nun ein weiteres Projekt, mit dem Kreisel Electric Kompetenz demonstrieren will. Bereits zuvor haben die Ingenieure mehrere Standard-Pkw mit der eigenen Technik zu potenten Stromern umgerüstet. Der Mercedes G passt da ins Bild. Mit einer Leistung von 360 kW (490 PS) liefern die Elektromotoren deutlich mehr Power als der V8-Benziner im G 500.

Zwei Monate dauerte die Entwicklung des Umbaus, in dessen Verlauf der ursprüngliche Mercedes G 350d zum Vollzeit-Elektriker mutierte. Hauptgetriebe und Motor wurden entfernt, mehrere Elektromotoren mit Reduktionsgetriebe direkt an das Verteilergetriebe angeflanscht. So ändert sich an den Offroad-Kapazitäten des Mercedes G nichts, die Achssperren, die Verteilergetriebesperre und die zuschaltbare Geländeuntersetzung bleiben erhalten.

Elektro-G in 5,6 Sekunden auf 100

Die Akkus aus eigener Fertigung wurden im elektrischen Mercedes G verteilt. Ein Teil befindet sich im Motorraum, weitere Akku-Packs wurden im Heck anstelle des Dieseltanks und unter dem Einstieg angebracht. Insgesamt liegt die Kapazität bei 80 kWh, das Gesamtgewicht des Stromspeichers beziffert Kreisel Electric mit 510 Kilo. Das Ergebnis klingt spektakulär, für den Sprint von 0 auf Tempo 100 werden 5,6 Sekunden angegeben. Das ist in Schlagdistanz zum G 63 AMG (5,4 Sekunden). Bei Tempo 183 ist die Höchstgeschwindigkeit erreicht, in solchen Regionen dürfte der Stromvorrat allerdings recht rasch zur Neige gehen. Im Normaleinsatz verspricht Kreisel Electric eine Reichweite von rund 300 Kilometer, binnen 25 Minuten sollen die Akkus zu 80 Prozent aufgeladen sein.

Das Einzelstück, zu dessen Preis oder Herstellungskosten sich das Unternehmen nicht äußert, bekommt einen prominenten Neubesitzer: Künftig wird „Gouvernator“ Arnold Schwarzenegger damit durch seine kalifornische Wahlheimat cruisen.