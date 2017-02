In Heilbronn wird am Dienstag (21.2.2017) vor dem Amtsgericht die Weiterbeschäftigung eines Audi-Mitarbeiters verhandelt, dem im Zuge des Diesel-Abgasskandals bei VW fristlos gekündigt wurde.

Das Brisante an dem Prozess: Der Anwalt von Ulrich Weiß, damals Leiter der Motorenentwicklung, kündigte nach Angaben des SWR neue Beweise an, in denen Audi-Chef Rupert Stadler belastet wird. Demnach soll Stadler länger als bisher bekannt über die Abgasmanipulationen Bescheid gewusst haben. Er zitierte nach Angaben des Spiegels vor Gericht eine Unterhaltung zwischen seinem Mandanten und dem Vorstandsboss von Audi: "Stadler betont, dass alles auf Druck von VW und dem VW-Aufsichtsrat geschehen ist". Weiß sagte weiter vor Gericht aus, man habe ihn für Vorstand und Aufsichtsrat geopfert. Stadler habe geantwortet: "Da ist was Wahres dran."

Audi A6 und A7 sollen dreckig anlaufen

Zuvor legte der Anwalt des ehemaligen Chefentwicklers Dokumente vor, die belegen sollen, dass Audi-Chef Stadler schon im Jahr 2012 von dem Dieselbetrug erfahren habe. Das geht wohl nach Angaben der Bild-Zeitung aus einer E-Mail vom 18. Juli 2012 hervor, in der ein Mitarbeiter den Beschluss des Audi-Steuerungskreis vom 24. April 2012 erklärt. Stadler führte zu dem Zeitpunkt den Steuerungskreis. In der E-Mail heißt es, dass unter anderem die Audi-Modelle A6 und A7 "erstmal dreckig bezüglich RDE anlaufen" sollen. Die Audi-Anwälte pochten bei besonders heiklen Passagen darauf, die Öffentlichkeit auszuschließen, da Betriebsgeheimnisse verletzt würden.

Weiß selbst soll nach Meldung der Bild Mitarbeiter beauftragt haben, Beweise zu löschen. Dem widerspricht Weiß. Er habe zwei Tage nach dem Bekanntwerden des Dieselskandals an einer Krisensitzung in Wolfsburg teilgenommen. Dort trafen sich Ex-Konzernboss Martin Winterkorn, Aufsichtsratschef Hans-Dieter Pötsch, Ex-VW-Vorstand Heinz-Jakob Neußer und der damalige VW-Chefjustiziar Michael Ganninger. Letzterer soll allen Anwesenden gesagt haben: „Seid vorsichtig. Verschickt keine Mails und keine Dokumente. Wir erwarten eine externe Untersuchung.“ Nur das habe nach Bildzeitungs-Darstellung Weiß an seine Mitarbeiter weitergegeben.

Audi prüft Strafantrag gegen Unbekannt

Bereits seit Tagen wird darüber spekuliert, dass Dokumenten zufolge Rupert Stadler früher als 2015 informiert gewesen sei, Audi dementiert dies. Der SWR zitiert einen Unternehmenssprecher, der angab, man prüfe einen Strafantrag wegen Falschaussage und Verrats von Betriebsgeheimnissen gegen Unbekannt.

Der Ingenieur, der nun gegen seine Kündigung prozessiert, wurde im November 2015 nach der Aufdeckung der Schummel-Software bei Audi-Dieselmotoren zunächst bezahlt freigestellt und inzwischen gekündigt. Im März wird über eine Wiedereinstellung entschieden.