Lamborghini baut die Huracán-Modellpalette konsequent weiter aus. Nach dem Spyder und der Version mit reinem Heckantrieb folgt nun der Performante. Um seinen Namen zu Recht zu tragen, wird der Zweisitzer mit noch mehr Kohlefaserlaminat-Bauteilen und reduzierter Ausstattung um rund 100 Kilogramm abgespeckt. Zur Einordnung: Der Huracán LP 610-4 wog im Supertest von sport auto (Heft 8/2016) vollgetankt 1.564 Kilogramm. Lamborghini gibt das Leergewicht (trocken) mit 1.422 Kilo an.

Foto: Stefan Baldauf Die Frontschürze erhält größere Luftöffnungen.

Leichtbau-Version mit 640 PS erwischt 1:49 Min.

Lamborghini Huracán Performante mit 640 PS

Das Gewicht wird gesenkt, die Leistung dagegen gesteigert. Der 5,2-Liter-V10, der serienmäßig 610 PS an den Start bringt, dürfte im Superleggera auf gut 630 bis 640 PS zulegen. Zusammen mit einer völlig neuen aktiven Aerodynamik soll der Performante zum schnellsten Straßen-Lamborghini aller Zeiten avancieren.

Zeigten die bisherigen Bilder noch nicht die neue Karosserie, so präsentiert sich der neueste Erlkönig im vollen Spoiler-Ornat – inklusive Tarnung. An der Front ist die neue Schürze mit 3 großen Lufteinlässen zu sehen, sie werden von weiteren Leitelementen durchzogen. Am Heck zieht der riesige Spoiler sowie die mächtige Diffusor die Blicke auf sich.

Huracán Performantecrasht bei Testfahrten

Außerdem ist bei den nun erwischten Prototypen eine nach oben versetzte Auspuffanlage mit 2 fetten Endrohren zu sehen, wie sie auch die GT3-Version des Huracán trägt. Die 4 Endrohre der älteren Erlkönigs im Untergeschoss waren offenbar nur Fake. Auch die Motorabdeckung erfährt eine Überarbeitung, hier sorgen weitere Lüftungsöffnungen für eine verbesserte Kühlung.

Die Testfahrten mit dem neuen Leichtbau-Sportwagen verliefen nicht ohne Schaden. Unsere Fotografen berichten, dass einer der beiden Performante am Dienstagmorgen (19.7.2016) an der gleichen Stelle wie der Koenigsegg One:1 abflog (Artikel). Bilder von dem Unfall gibt es nicht. Nach dem Einschlag bei der Anfahrt zum Adenauer Forst soll der Sportwagen Öl verloren haben. Ein Abschleppwagen brachte den Lamborghini Huracán Performante von der Strecke. Der zweite Erlkönig erwischte dagegen einen blendenden Tag. Unseren Quellen zufolge soll er am selben Tag abends eine sehr schnelle Runde gefahren sein. Dabei könnte ein neuer Rekord auf der Nordschleife herausgesprungen sein (Artikel).