Den bereits ab Werk aggressiv gestalteten Bug ergänzten die Tuner lediglich durch eine aus Carbon gefertigte Spoilerlippe zwischen den großen Lufteinlässen. Deutlich umfangreicher fallen die Modifikationen der Schwaben hingegen am stämmigen Heck aus: Auffälligste Veränderung ist sicherlich der feststehende Flügel namens „Pura Vida“, der mit seiner Formgebung die Linie von Heckschürze und -abschluss aufnimmt und über frei individualisierbare Carbon-Einsätze in den Füßen verfügt. Hier können beispielsweise Logos, Schriftzüge oder Wappen dargestellt werden.

Beim Spoiler geht es auch noch sportlicher

Für den Einsatz auf der Rennstrecke ist zudem wahlweise die mechanisch verstellbare Spoiler-Alternative „Torneo“ erhältlich. Ein neuer Diffusor rundet die Heckansicht ab. Zusätzliche Akzente setzen schließlich Details wie ein Tankdeckelaufsatz und Außenspiegelkappen aus Carbon. Und auch in den Radhäusern ist eine Neuerung zu vermelden: Hier drehen sich schwarze Mansory V10-Felgen mit einem zur Karosserie-Lackierung passenden, orangefarbenen Akzentstreifen. Die Felgen kommen in 9x20 Zoll ET40 an der Vorder- und 12,5x21 Zoll ET40 an der Hinterachse daher und sind mit Gummis in 245/30ZR20 sowie 325/25ZR21 XL bezogen.

Im Interieur blickt man auf glänzendes und mattes Carbon.

Lamborghini Huracan Spyder mit Carbon im Cockpit

Im Interieur setzt VOS die Veredlung mit Hilfe von Kohlenstofffaser nahtlos fort: Die Neckarwestheimer ersetzten gleich eine komplette Armada an Komponenten durch Pendants aus überwiegend glänzendem Sichtcarbon: Die Schaltwippen, inneren Türgriffe, Lüftungsdüsen, Türeinstiegsleisten sowie Mittelkonsole sind allesamt aus Kohlefaser gefertigt. Gleiches gilt ferner für die Lenkradspangen sowie die Cockpitabdeckung vor dem Volant, wobei letztere über ein mattes Finish verfügt – um Spiegelungen in der Windschutzscheibe vorzubeugen.

Dezente Leistungssteigerung

In technischer Hinsicht wurde ebenfalls optimiert: Die hauseigene Abgasanlage mit mechanischer Klappensteuerung wirkt sich laut VOS Performance nicht nur optisch und akustisch positiv aus, sondern bringt zudem eine Gewichtsersparnis von 10 Kilogramm und eine dezente Leistungssteigerung von 12 PS mit sich. Das maximale Drehmoment steigt dabei um 15 Nm. Als Alternative steht eine Titan-Anlage von Akrapovic zur Verfügung, die sogar etwa 20 Kilogramm Gewichtsersparnis sowie ein Leistungs- und Drehmomentplus von knapp 20 PS und 22 Nm bewirkt.

Auffälligste Veränderung ist der feststehende Flügel namens „Pura Vida“.

Sportluftfilter und Sportfedernsatz

Der Einbau eines Sportluftfilters mit besserem Luftdurchfluss sorgt für ein nochmals direkteres Ansprechverhalten des V10-Saugers und einen kernigeren Sound. Zu guter Letzt installierte VOS noch einen Sportfedersatz von H&R. Dieser soll Fahrdynamik und Straßenlage verbessern und sorgt zudem für eine Tieferlegung von 3,5 Zentimetern. Fahrer, denen der Huracán-Auftritt – vor allem der Look des Bugs – auch nach der Veredlung in Neckarwestheim immer noch zu dezent ist, können sich ebenso freuen: Die schwäbischen Spezialisten haben bereits eine zweite Ausbaustufe in Planung.