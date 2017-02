E N D L I C H !!!!! Diese Idioten muss die ganze Härte des Gesetzes treffen ohne wenn und aber. Wie heisst es doch so treffend : " Wer sich in Gefahr begibt kommt darin um" hier wurde wenigstens die absolute Selbstüberschätzung und das Desinteresse am Wohl der Anderen im richtigen Rahmen bestraft. Ich hoffe andere Gerichte werden folgen und in diesen Fällen die ganze Härte ausschöpfen