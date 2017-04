Um den Nachwuchs an die Faszination Supersportwagen heranzuführen, hat McLaren jetzt zusammen mit Lego den neuen 720S als Modell aufgelegt.

Der Miniatur-McLaren kommt natürlich wie das Vorbild in der neuen Farbe "Orange". Aber er kommt nicht alleine. Zum Auto packt Lego in das Paket einen Designer samt Zeichenbrett. Weitere Features sind eine Kaffeetasse sowie ein Design-Sketch des Sportwagens für das Zeichenbrett. Zu haben ist der geschrumpfte Sportwagen ab Juni. In Großbritannien kostet das Modell 12.99 Pfund. Das Original startet bei 208.600 Pfund.

Lego und McLaren hatten schon den P1 als Modellbausatz aufgelegt. Der ist aber bereits so gut wie ausverkauft.