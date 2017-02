„Haben Sie einen Termin und sind Sie akkreditiert?“ – so einfach kommt keiner auf den Lego-Stand der Spielwarenmesse in Nürnberg. Schließlich wird auf dem Fachbesucher-Treffen „big business“ gemacht, Journalisten sind hier eher die Ausnahme.

Streng geheime Klötzchenprojekte

Bevor wir in Begleitung auf den Messestand gelassen werden, erfolgt die Belehrung: „Sie dürfen nur Sachen fotografieren, die in der ersten Hälfte 2017 auf den Markt kommen oder die bereits auf dem Markt sind.“ Die Nervosität ist bei vielen Herstellern groß, schließlich läuft die Kopier-Industrie in China auf Hochtouren. Also will sich das dänische Unternehmen so spät wie möglich in die Karten schauen lassen.

Foto: Gregor Hebermehl Batman muss sich im Lego-Batman-Film mit einem fiesen Monstertruck anlegen. Natürlich gibt es die Fahrzeuge jetzt zum Selberbauen - der Film kommt dieses Jahr in die Kinos.

Trotzdem lohnt sich die ein oder andere Fotografie: Für den neuen Lego-Batman-Film, der dieses Jahr ins Kino kommt, hat Lego jede Menge Zubehör im Programm. Dazu zählen selbstverständlich das Batmobil, aber auch ein Batboot und ein Bat-Jetski. Der Joker hat sich für den Film ebenso ein stilvoll barockes Auto zugelegt.

Foto: Gregor Hebermehl 2017 feiert Lego 40 Jahre Lego Technik. Zum Jubiläum gibt es neue Modelle. Die BMW R 1200 GS ist schon zu haben.

40 Jahre Lego Technik

Weitere Neuheiten sind ausbrechende Verdächtige und Tresordiebe bei Lego City, rollende Festungen mit Felsen-Rädern von den Nexo Knights sowie Kampffahrzeuge mit Kettenantrieb aus der Ninja-Abenteuerwelt „Ninjago – Masters of Spinjitzu“.

Außerdem feiert Lego dieses Jahr 40 Jahre Lego Technik. Zum Jubiläum haben sich die Dänen neue Modelle ausgedacht. Präsentiert wird bereits eine BMW R 1200 GS zum Selberbauen. Was Lego alles zur Spielwarenmesse 2017 mitgebracht hat, sehen Sie in unserer Bildergalerie.