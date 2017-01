Schön griffig liegt es in der Hand: Das Lenkrad, wie wir es seit Ewigkeiten kennen, hat sich bewährt. Meistens ist es rund, wer es etwas sportlicher mag, hat vielleicht eins was unten abgeflacht ist. Es trägt einen Airbag in seiner Mitte und immer öfter ein paar Tasten auf seiner Oberfläche – und der Fahrer hat ständig Körperkontakt zum Volant. Dies scheint sich jetzt radikal zu ändern: Auf der CES 2017 in Las Vegas wenden sich die Autohersteller ab vom traditionellen Steuerrund.

Aufklappbare Hörner, Bügelgriffe, zweigeteilte Vierecke – in Sachen Lenkrad gibt es keine Denk- und vor allen Dingen auch keine Umsetzungsverbote. Schließlich werden hier auf der CES keine Visionen gezeigt, sondern konkrete Anwendungen: VWs nach oben offenes Steuerhorn geht zum Beispiel im neuen I.D. in Serie. Alle neuen Lenkräder der CES 2017 siehst Du in unserer Bildergalerie.