Autos begeistern aus ganz unterschiedlichen Gründen, doch eines der stärksten Argumente liefert meist die Optik: Nach dem Preis ist das Design das wichtigste Kriterium beim Kauf. Schließlich will niemand ein Modell fahren, das ihm eigentlich gar nicht gefällt. Und mehr als die Hälfte der Pkw-Fahrer mögen es, wenn ein Auto Charakter hat und sich von der Masse abhebt.

Ob die Formgestalter Ihren Geschmack getroffen haben und welches Design besonders ankommt, bewerten Sie nun schon zum 17. Mal bei unserer Leserwahl Autonis. Dafür haben wir auf den Folgeseiten alle Premieren, Facelifts und neuen Ableger für den heimischen Markt abgebildet, die in den letzten zwölf Monaten vorgestellt wurden.Insgesamt 88 Neuheiten sind in diesem Zeitraum hinzugekommen, die sich sehr ungleichmäßig über die zehn Klassen verteilen.

Foto: Alfa Romeo Der Gewinn: Alfa Romeo Stelvio First Edition 2.0 Turbo 16V Q4. Das besonders umfangreich ausgestattete Einführungsmodell des schicken Alfa SUV hat einen 2-Liter-Turbo mit 280 PS, ein Achtgang-Automatikgetriebe und Allradantrieb.

Analog zum allgemeinen Markttrend stellen kompakte SUV/Geländewagen in diesem Jahr die größte Gruppe, gefolgt von Kompakt- und Sportwagen. Auch bei den Klein- und den großen Geländewagen hat sich viel getan, während es im Segment von Minicars, Mittelklasse und Vans wenig Bewegung gibt. Wie üblich hat jeder Teilnehmer vier Stimmen pro Kategorie – zwei für gelungenes Design, zwei für Formen, die nicht gefallen. In Einzelfällen kann ein Modell also mit einer negativen Bilanz abschließen.

