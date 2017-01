Die auto motor und sport-Leser haben auch 2017 wieder ihre „Best Cars“ gewählt. In der Luxusklasse holte sich der Porsche Panamera den Sieg, klar vor dem BMW 7er und dem Mercedes S-Klasse Coupé.

Der neue Viertürer aus Zuffenhausen holte sich mit 22,0 Prozent der Stimmen der auto motor und sport-Leser souverän den ersten Platz in der Luxusklasse bei der Leserwahl Best Cars 2017. Mit 13,2 Prozent der Leserstimmen fuhr der BMW 7er auf den zweiten Rang in dieser Klasse. Das Mercedes S-Klasse Coupé konnte mit 12,2 Prozent seinen Limousinenbruder auf Rang vier verweisen.

Importwertung geht an Tesla

Das Tesla Model S wählten die Leser auf den fünften Platz. Komplettiert werden die Top 10 in der Luxusklasse durch den Audi A8, das BMW 6er Gran Coupé, den Aston Martin Rapide S, den Mercedes CLS sowie den Maserati Quattroporte. Die rote Laterne dürfen sich gleich drei Modelle gemeinschaftlich umhängen: Bentley Flying Spur, Cadillac CT6 und Lexus LS – alle mit jeweils 0,4 Prozent der Stimmen.

Deutlicher Sieger in der Importwertung wurde das Tesla Model S. Auf den weiteren Plätzen in dieser Wertung kamen der Aston Martin Rapide S und der Maserati Quattroporte.

Alle Platzierungen aus der Luxusklasse der Leserwahl Best Cars 2017 finden Sie in der Fotoshow.