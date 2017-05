Was nutzt das schönste Auto, wenn sein Infotainment- System nichts taugt? Wenn etwa das Navi keine Echtzeit-Verkehrsinfos empfangen kann und den Fahrer daher ständig in Staus schickt? Oder die Freisprecheinrichtung über keine Außenantenne verfügt, wodurch es regelmäßig zu Gesprächsabbrüchen kommt? Oder der Spurhalteassistent nur durch Gepiepse auffällt statt den Wagen mit dezenten Lenkeingriffen sicher in der Spur zu halten? Die Qualität der ConnectivityTechnik hat sich vom Randthema für Technik-Freaks zum kaufentscheidenden Faktor entwickelt.

Zum vierten Mal wird gewählt

Daher veranstaltet auto motor und sport gemeinsam mit dem Computermagazin „Chip“ bereits zum vierten Mal die Leserwahl zum Car Connectivity Award, bei der Sie Ihre Lieblingstechnik in elf Kategorien wählen können: vom Navigationssystem über HiFi-Anlagen bis hin zum Connected Car, also dem insgesamt am besten vernetzten Auto. Gewählt wird – so wie es sich für das Thema gehört – ausschließlich im Internet.

Multimedia-Konzepte, Bediensysteme, Smartphone-Einbindung und Vieles mehr. In insgesamt elf Kategorien können Sie abstimmen.

Bei der Abstimmung können Sie HIER mitmachen, indem Sie in der Umfrage Ihre Favoriten anklicken. Als Belohnung winken Preise im Gesamtwert von rund 40.000 Euro. Hauptgewinn ist ein Mini Clubman Cooper mit umfangreicher Infotainment-Ausstattung. Neben dem Navigationssystem Professional rollt der Clubman mit aktiver Geschwindigkeitsregelung, Driving Assistant, Telefonie mit Wireless Charging und Mini Connected zu Ihnen. Der Wagen hat einen Wert von ca. 32.000 Euro. Der Gewinner des zweiten Preises darf sich über einen Luxusfernseher von Grundig mit riesigem 65-Zoll Display und Ultra-HD-Auflösung im Wert von rund 6.000 Euro freuen, während die Standheizung Eberspächer Hydronic ihrem zukünftigen Besitzer lästiges Eiskratzen erspart. Dieser dritte Preis hat einen Wert von circa 2.000 Euro inklusive Einbau.

Teilnahmebedingungen

Sie können in jeder Kategorie eine Stimme abgeben. Einsendeschluss für den Car Connectivity Award 2017 ist der 3. Juli 2017. Die Abstimmung fndet ausschließlich online statt. Klicken Sie dazu HIER. Sie gelangen dann zu einer Übersicht der elf Kategorien. Nach der Wahl haben Sie die Möglichkeit, Zusatzfragen zu beantworten. Die Beantwortung ist freiwillig und hat keine Auswirkung auf die Gewinnchance. Unbedingt angeben sollten Sie Ihre Adresse, damit wir Sie im Fall eines Gewinns benachrichtigen können. Pro Teilnehmer darf nur einmal abgestimmt werden. Mitmachen kann jeder Leser ab 18 Jahren außer Mitarbeiter der Verlagsgruppe Motor Presse Stuttgart, der Chip Digital GmbH und der Chip Communications GmbH sowie deren Angehörige. Rechtsweg, Barauszahlung und Umtausch sindausgeschlossen.