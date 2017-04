Barry High aus dem britischen Blockley hat ein ganz besonderes Geschenk von Lexus erhalten; und das, obwohl er sich mit dem 100.000 Pfund teuren Lexus 600h eigentlich selbst beschenken wollte. Zu seinem 100. Geburtstag. Macht der Gewohnheit? In den letzten 16 Jahren hat High, ehemals Major der Britischen Army, rund 25 Modelle des japanischen Nobel-Herstellers gekauft.

Foto: Gloucestershirelive / Local World Rund 25 Autos hat Barry High in den letzten 16 Jahren bei Lexus gekauft. Da legt der Hersteller jetzt eine exklusive Sonderedition drauf.

Lexus 600h Centenary Celebration Edition

Eine derartige Marken-Treue bleibt natürlich auch dem Konzern nicht verborgen, und so haben sich die Leute bei Lexus eine Sonderbehandlung für das Auto zum 100. Geburtstag überlegt. Der 600h trägt eigens angefertigte Plaketten mit der Aufschrift Centenary Celebration Edition (dt.: Hunderjahrfeier-Edition) und dem Vermerk "No. 01 of 01". Ein echtes Unikat. Die Übergabe wurde mit einer Enthüllung und Champagner gefeiert.

Barry High sitzt indes nicht mehr selbst am Steuer seiner Luxus-Limousine, dafür hat er sich mittlerweile einen Chauffeur zugelegt. Wir wünschen ebenfalls alles Gute zum runden Geburtstag und allseits gute Fahrt!