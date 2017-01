Der neue Lexus LS ist länger (5, 23 Meter) und wurde flacher (1,45 Meter). Die Silhouette, jetzt mit sechs Fenstern, will mit einer Coupé-Anmutung punkten, der Innenraum soll noch mehr Luxus und mehr Platz bieten. Als Basis dient dem neuen Lexus LS die GA-L-Plattform, die auch den Lexus LC trägt, mit einem auf 3,125 Meter gestreckten Radstand. Entsprechend soll auch mehr Fahrdynamik in den LS einziehen.

V6 mit Biturboaufladung

Für Ruhe im System sorgt das vernetzte Vehicle Dynamics Integrated Management (VDIM), das Fahrwerk, Lenkung und Antrieb miteinander verknüpft und optimal aufeinander abstimmt. Dazu gibt es einstellbare Stabilisatoren sowie eine Hinterradlenkung. Der Einsatz von hochlegierten Stählen und Aluminium senkt das Fahrzeugewicht um 90 kg. In den Radhäusern drehen sich 19 oder 20 Zoll große Felgen.

Reduziert wurde auch beim Antrieb. Unter der Haube des LS schlägt ein 3,5 Liter-V6 mit Biturboaufladung, der es auf 415 PS und ein maximales Drehmoment von 600 Nm bringt. Gebpaart wird er neue V6 mit einer ebenfalls neuen 10-Gang-Automatik, die auch am Lenkrad per Paddel geschaltet werden kann. Die Heckantriebsversion des LS soll damit in unter 5 Sekunden auf Tempo 100 sprinten. Optional ist der LS auch mit Allradantrieb zu haben.

Luxuriös aufgerüsteter Innenraum

Der Innenraum mit organischem Zuschnitt empfängt die Passagiere mit elektrisch 28fach einstellbaren Sitzen, die sich zudem beheizen, klimatisieren und zu Massagezwecken durchwalken lassen. Gleiches gilt für die Fondsitze, die zusätzlich mit einer Fußstütze aufgerüstet werden können. Für einen bequemeren Zustieg kann die Karosserie per Luftfederung angehoben werden. Die Armaturenlandschaft zeigt sich in Edelholz und Aluminium eingebettet. Ein Active Noise System unterdrückt unerwünschte Geräusche und soll den LS zur Flüsterlimousine machen. So lässt sich auch der Sound der Highend-Audioanlage besser genießen. Bedient wird das Infotainmentsystem über einen zentralen Touchscreen, optional werden Bordinfos über ein 24-Zoll-Head-up-Display eingespiegelt. Auf der Sicherheitsseite trägt der Lexus LS alle im Konzern verfügbaren Technologien in sich.

Auf dem US-Markt soll der neue Lexus LS im Herbst 2017 starten. Für Europa wurde noch kein Starttermin genannt.