Weniger ist mehr, auch für eine Lotus Elise – vor allem wenn es ums Gewicht geht. Nach diesem Credo haben die Briten den Sportler überarbeitet und an diversen Bauteilen in Summe 21 kg Masse eingespart. Gespart wurde unter anderen an den Carbon-Sitzen, an den Felgen und an der Batterie, die jetzt mit Lithium-Ionen Energie spendet.

Lotus Elise Cup 250 ist 248 km/h schnell

Mit einem Leergewicht von nun 860 kg kommt die Elise auf ein Leistungsgewicht von 3,5 kg/PS. Damit soll der 246 PS und 250 Nm starke neue 1,8-Liter-4-Zylinder-Kompressormotor die Elise in 4,3 Sekunden von Null auf 100 km/h feuern und eine Höchstgeschwindigkeit von 248 km/h ermöglichen. Die Lotus Elise Cup 250 umrundet in 1 Minute und 34 Sekunden die Lotus Teststrecke in Hethel und ist damit um 4 Sekunden schneller als die Elise Cup 220 und ist die schnellste jemals gebaute Straßen Elise.

Das „Carbon-Aero-Pack“ ersetzt die serienmäßigen Front-Splitter, Heckflügel, Heckdiffusor und Seitenschweller mit entsprechenden Komponenten aus Carbon. Das spart weitere 10 kg ein.

Die aerodynamisch überarbeitete Karosserie soll bei 225 km/h einen Anpressdruck von 125 kg liefern. Neu ist auch der Sportmodus im Fahrdynamiksystem, der mit noch schnelleren Ansprechverhalten, optimierter Traktions-Kontrolle und reduziertem Untersteuerungs-Eingriff agiert. An der Vorderachse legten die Reifendimensionen auf 195/50/16 zu. Die Hinterachse wird mit 225er-Reifen auf 17-Zollfelgen besohlt. Beim Reifentyp handelt es sich um den Semi-Slick vom Typ „Yokohama Advan A048“.

Grundpreis liegt bei 62.600 Euro

Modifiziert wurde die Elise auch im Cockpit. Die Änderungen beziehen sich allerdings nur auf neue Schalter. Die Lotus Elise Cup 250 wird serienmäßig mit Alcantara Innenausstattung in Rot oder Schwarz geliefert. Für deutsche Kunden ruft Lotus einen Grundpreis von 62.600 Euro auf. Verfügbar ist die neue Lotus Elise Cup 250 ab sofort.