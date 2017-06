Geely hat kräftig in LTC investiert. In einer neuen Fabrik in Coventry wird die nächste Generation London Taxis (TX5) gebaut. Mit Volvo-Elektroantrieb sagt das Kult-Taxi dem Diesel Lebewohl.

Es gehört zum britischen Hauptstadt-Straßenbild wie der Golf in Deutschland: Das London Taxi. Nachdem der Hersteller LTC vor einigen Jahren nur knapp der Insolvenz entgangen war, steuert der vom chinesischen Konzern Geely aufgekaufte Taxi-Bauer wieder auf bessere Zeiten zu. Im März 2017 wurde ein neues Werk in Coventry eröffnet, in dem die nächste Generation des London Taxi mit Elektroantrieb von Volvo entstehen soll. Name der Baureihe ist TX5.

In dem 300-Millionen-Pfund-Werk sollen bis zu 20.000 Exemplare jährlich gebaut werden. Anschließend ist der Vertrieb in über 40 Ländern, darunter Deutschland, Frankreich, China und Neuseeland, vorgesehen. Noch im Winter 2017 sollen die ersten TX5 über britische Straßen surren, die weiteren Länder folgen Anfang 2018, teilte die London Taxi Company mit.

Foto: LTC Auf Basis der neuen Fahrzeug-Architektur sollen weitere Modelle entstehen.

Volvo liefert die Antriebs-Technik

Die Antriebseinheit ist vom Twin Engine T8-Modell abgeleitet, das bereits im Volvo XC90 seinen Dienst verrichtet. Drumherum baut LTC eine Leichtbau-Architektur aus Aluminium, die auch für weitere Modelle Pate stehen soll. Rein elektrisch schafft das neue London Taxi etwa 30 Meilen, weiter geht es dann mit dem Range Extender.

„Wir feiern die Renaissance der London Taxi Company, einer Firma mit einer einzigen Vision: Dem Design und Bau urbaner Mobilitätslösungen, die emissionsfrei in Städten auf der ganzen Welt unterwegs sind und dabei die laufenden Kosten für die Fahrer reduzieren“, freut sich der CEO der London Taxi Company, Chris Gubbey.