Lynk & Co wird auf der Shanghai Autoshow die Studie Lynk & Co 03 Sedan Concept präsentieren. Dank der Konzernverwandschaft zu Volvo baut die Limousine auf der Technik des kommenden Volvo S40 auf.

Lynk & Co ist die neue Marke des chinesischen Geely-Konzerns. Der wiederum ist der Eigentümer von Volvo. Entsprechend finden die von Geely und Volvo entwickelten Plattform vielfältigste Anwendungen. Unter dem Lynk & Co 03 Sedan Concept steckt die CMA-Plattfrom der Schweden, auf der auch die kommenden Volvo S und V40-Modelle aufbauen werden. Mit dem Modell 01 hatten die Chinesen bereits den XC40 vorweggenommen.

Zur Technik gibt es noch keine Angaben, die dürfte aber wie beim 01 von Volvo kommen und auf Hybridantriebe und 1,5-Liter-Verbrenner setzen. Das Design geben die ersten Bilder alerdings schon preis. Die Front setzt auf eine horizontale Ausrichtung mit einem breiten Kühlergrill in zwei Ebenen. Die längs ausgerichteten schlanken LED-Scheinwerfer schmiedgen sich darüber in die Kotflügel ein. Die hoch sitzende Motorhaube geht in eine hohe Gürtellinie über, die wiederum in einem hochen Heckbürzel endet. Das Greenhouse fällt filigran aus. Die C-Säulen tragen einen Vorwärtsschwung und laufen zum Dach hin spitz aus. Die Türgriffe tragen zwar Bogelform, öffnen aber sensorgesteuert bei Annäherung.

Die Heckansicht kennzeichnen L-förmige Rückleuchten, ein kleiner Spoiler sowie eine Diffusorheckschürze mit zwei verchromten Auspuffendrohren.