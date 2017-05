M&D Mercedes AMG GTS

M&D Exclusive Cardesign hat für sein Projekt, das dem werkseigenen GT R nacheifert, verschiedene Partner eingebunden. Basis für den spektakulären Auftritt ist das Breitbau-Karosseriekit PD800GT aus dem Hause Prior Design. Neben den ausladenden Verbreiterungen für die vorderen Kotflügel und die hinteren Seitenteile umfasst dieser an der Front ein Spoilerschwert, Aufsätze für die Einlässe der Schürze sowie eine neue Motorhaube mit sechs Luftöffnungen. Die Seitenlinie veredeln Schwelleransätze und Rahmen, welche die Auslässe hinter der Vorderachse betonen, während ein Diffusor dem Heck einen äußerst aggressiven Auftritt verleiht. Cupwings an den Schürzen vorne wie hinten runden den Bodykit ab. Dazu trägt der GT S einen Heckflügel im Stil des starken Bruders GT R.

M&D montierte zudem Felgen aus dem Prior Design-Programm. Die PD3-Felgen in 9,5x20 Zoll an der Vorder- und 12x20 Zoll an den Hinterachse sind mit Reifen in den Dimensionen 255/30 vorn und 305/25 hinten bezogen. Das Fahrwerk wurde mit Sportfedern von H&R nachgewürzt.

Mit einer Vollfolierung in mattem „Lemon Grass Metallic“ verdient sich der AMG dann noch die Beinamen "Hulk Edition". Den passenden Sound liefert eine modifizierte Abgasanlage inklusive Klappensteuerung. Auf Wunsch wird auch die Motorleistung von 510 PS weiter gesteigert.