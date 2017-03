Glitzersterne im Himmel

Mit einem Wide-Body-Kit verpasst Mansory dem Extrem-SUV eine neue martialischere Optik. Die massigen Kotflügel sowie die Seitenschweller und die Türbeplankung lassen das Modell in die Breite wachsen. Außerdem wurde die Frontschürze mit dem Unterfahrschutz überarbeitet. Jetzt prangen in der Front neugeformte Scheinwerfer sowie Blinker, die in neue Aussparungen eingelassen sind. Dazu kommen auf dem Dach vier Zusatzscheinwerfer zum Einsatz. Für die Wüsten-Optik verbaut Mansory diveres Sichtcarbonteile.

Aber nicht nur optisch soll der Mansory Gronos Black Desert fett daher kommen. Dank neuem Motormanagement und einer Sportabgasanlage konnte der Vierliter-Biturbo-V8 um 63 PS und um 100 Nm gestärkt werden. Das Serienmodell G500 4x4 kommt auf 422 PS und 610 Nm Drehmoment. Natürlich steht der Mansory auf speziellen Schmiederädern und erhält im Innenraum ein komplette Überarbeitung. Das Armaturenbrett wurde neu entworfen, die hintere Sitzbank durch Einzelsitze ersetzt. Auch hier kommen Carbon-Teile mannigfaltig zum Einsatz.

Das Highlight: die steuerbaren Glitzersterne im Dachhimmel.