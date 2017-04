Maserati Ghibli Nerissimo

Premiere feiert der Ghibli Nerissimo auf der New York International Auto Show. Der Name Nerissimo, der so viel bedeutet wie „extrem schwarz“, ist ein stilistisches Bekenntnis: Der Nerissimo kommt im Schwarzton „Nero Ribelle“, trägt schwarze 20-Zoll-Leichtmetallfelgen, ebenso sind Türgriffe, Fenstereinfassungen, Kühlergrill und Luftauslässe schwarz lackiert.

Schwarz dominiert auch das Interieur. Die erweiterte Lederausstattung ist Schwarz, Farbkleckse liefern die roten Kontrastnähte. Dazu gibt es Applikationen in "Dark Mirror", also auch schwarz. Zur weiteren Ausstattung zählen noch Schaltwippen, Pedale in Edelstahl, Sportsitze und Sportlenkrad, ein Totwinkelassistent, Parksensoren vorne und hinten und der ferngesteuerte Fahrzeugstart. Alle 450 Ghibli Nerissimo sind überdies an einer Plakette im Innenraum zu erkennen, die sie als Teil der limitierten Edition ausweist.

Der Ghibli Nerissimo wird mit allen drei in Nordamerika erhältlichen Motorisierungen angeboten. Preise wurden nicht genannt.