Heuer beziehen sich automobile Facelifts zumeist auf Assistenz-Systeme und LED-Scheinwerfer. Wie also sieht es beim Mazda CX-3 aus? Umfangreichere Fahrassistenzsysteme hat er jedenfalls bekommen: Müdigkeits-, Verkehrszeichen- und Fußgängererkennung gesellen sich zu den bereits bekannten Komponenten, die nun mit einer hochauflösenden Kamera zusammenarbeiten. Zudem wurde laut Hersteller der Fahrkomfort durch effektivere Geräuschdämmung im Cockpit verbessert. In der Markensprache nennt sich das „Natural Sound Smoother“ und „Natural Sound Frequency Control“. Was die Dynamik anbelangt, ist das Regelsystem G-Vectoring Control für Traktion und Stabilität jetzt serienmäßig an Bord.

Foto: Mazda Mit Diesel, Allradantrieb und Sechsstufen-Automatikgetriebe bringt es der CX-3 auf 28.690 Euro.

Gleicher Preis, bessere Ausstattung

Im Innenraum wurde das Lenkrad überarbeitet und die Instrumente lassen sich besser ablesen. Unter der Haube verrichten die Skyactiv-Motoren ihren Dienst. Zwei Benziner (120 PS mit Frontantrieb und 150 PS mit Allradantrieb), sowie ein Diesel (mit 105 PS und wahlweise Front- oder Allradantrieb) sind verfügbar und serienmäßig mit einem Start-Stopp-System gekoppelt. Preislich tut sich übrigens nichts, der Mazda CX-3 startet auch weiterhin bei 17.990 Euro. Vier Ausstattungslinien (Prime-Line, Center-Line, Exclusive-Line und Sports-Line) plus Sondereditionen sind vorgesehen. Für die Top-Ausstattung Sports-Line sind mindestens 23.290 Euro fällig. Mit Diesel, Allradantrieb und Sechsstufen-Automatikgetriebe bringt es der CX-3 auf 28.690 Euro. Achja und die LED-Lichter gibt es jetzt natürlich auch. Für die Scheinwerfer, Nebelleuchten und Tagfahrlichter. Ehrensache für ein Facelift.