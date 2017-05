Tuner Wheelsandmore legt Hand an den McLaren 570 GT. Das Topmodell der MA3-Baureihe verfügt wie alle aktuellen McLaren über einen V8-Biturbo, der hier serienmäßig 570 PS leistet. Das Drehmoment beträgt 600 Newtonmeter.

650 PS und 700 Newtonmeter

Wheelsandmore tauscht die Auspuffanlage gegen eine staudruckrezierte Version ohne Schalldämpfer, dazu kommen Sportkats und eine Software-Modifikation. Die Maßnahmen steigern die Leistung auf 650 PS und 700 Newtonmeter. Aus dem Stand beschleunigt der Wheelsandmore-McLaren in 3,1 Sekunden auf 100 km/h.

Neue Räder in 20 und 21 Zoll

Die Optik bleibt seriennah: Der Tuner montiert eigene Schmiedefelgen und ein höhenverstellbares Fahrwerk. Die Räder messen an der Vorderachse 9x20 Zoll, darauf sind Continental Sport Contact 6 mit Reifen der Größe 235/30 montiert. Die 21-Zoll-Räder an der Hinterachse sind 12 Zoll breit und tragen Reifen der Dimension 295/30. Farbgebung und Nabenkappe der Räder sind nah am Original, so dass die Modifikation laut Tuner nicht weiter auffalle. Eigene Wege geht Wheelsandmore jedoch bei der Namensgebung: Der getunte 570 GT erhält den Beinamen Hornesse, ein Kofferwort aus Horny und Rafinesse.