Es gibt immer einen Grund zun Feiern. McLaren feiert 3 Jahre Marktpräsenz in China und legt dazu das Sondermodell McLaren 570GT Commemorative Edition auf.

Und weil man gerade mal drei Jahre feiert, werden auch nur drei Exemplare der McLaren 570GT Commemorative Edition aufgelegt, wovon zwei auf der Shanghai Auto Show ausgestellt werden.

ZUr Sonderausstattung der Sondermodelle zählen unter anderem eine Lackierung in Pacific Blue, eine zweifarbige Nappaleder-Ausstattung in Schwarz und Creme, die auch das Gepäckabteil umfasst, Sonderteppiche, ein Bowers & Wilkins-Soundsystem, eine Rückfahrkamera sowie ein Liftsystem an der Vorderachse. Zudem sind Heckschürze, der Heckspoiler, die Seitenschwellerverkleidungen und der Frontsplitter aus Sichtcarbon gefertigt. Abgerundet wird das Programm durch Sonderfelgen und ein spezielles Auspuff-Finish.

Preise wurden nicht genannt.

