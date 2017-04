Wieso verzichtet man nicht gänzlich auf diesen Sickenterror! Anstatt einer "Charakterlinie" gibt es hier eine "Carwalk-Linie"! Was soll der Quatsch? Alles nur Effekthascherei. Diese Falten haben keinerlei technischen Nutzen. Und man komme mir jetzt nicht mit Steifigkeit. Wenn man damit in ein Stauende rasselt, dann hat es sich ziemlich schnell mit der Steifigkeit. Auch optisch bieten diese Falze keinen Mehrwert. Ich brauche keine "Flaming Surfaces" an einem Auto. Wozu auch? Einem gewissen Bangle würde bei dem Anblick solcher Sicken mit Sicherheit einer abgehen, sieht es doch so aus, als würde das Auto wie eine Fahne im Wind wehen. Der Mann hatte echt krude Ansichten. Aber egal. Bei der E-Klasse ist man ja auf einem guten Weg, um Flächen wieder en vouge zu machen. Finde ich gut. Das sollte man dann auch konsequent in allen Baureihen durchziehen. Ein Mercedes muss eine repräsentative Kraft ausstrahlen. Und Kraft erzeugt man durch Flächen.