Die Fernverkehrs-Sattelzugmaschine Mercedes Actros Racing Edition feierte auf dem Truck Grand Prix 2017 auf dem Nürburgring Premiere.

In der limitierten Sonderedition der Actros Racing Edition können unterschied­liche Fernverkehrs-Sattelzugmaschinen der Baureihe Actros LS 4x2 geordert werden, beginnend mit dem Actros-Typ 1851. Auf der Antriebsseite stehen Motoren in den Leistungsstufen 510 PS, 530 PS, 578 PS und 625 PS zur Wahl.

Lackierung im Original-F1-Lack

Die Farbgestaltung der Außenlackierung bietet individuelle Gestaltungsmög­lichkeiten in allen verfügbaren Actros-Lackfarben. Eine Wahlmöglichkeit besteht zwischen dem GigaSpace-Fahrerhaus, das im Innenraum eine Steh­höhe von 2,13 m bietet, oder dem BigSpace-Fahrerhaus mit einer Stehhöhe von 1,99 m. Beide verfügen über eine luftgefederte Komfort-Lagerung. Im Innen­raum sorgen der ebene Boden, die Klimaautomatik und das auf den Fahrer maßgeschneiderte Style-Line-Ausstattungskonzept mit Lederlenkrad und Sound-System für Komfort.

Foto: Daimler Das Sondermodell kommt auf Wunsch im Original-Lack aus der Formel 1 mit hochwertiger grüner Folierung.

Die Motorsport-Anklänge lassen sich durch drei speziell konzipierte Ausstattungspakete mit Racing-Designelementen oder Edelstahl-Emblemen noch weiter steigern. So schmücken die Actros Racing Edition Edelstahl-Zierteile („Kiemen“) an der rechten Seitenverkleidung sowie eine halbkreisförmige Edelstahl-Einrahmung des Mercedes-Logos an der Front. Der Mercedes-Schriftzug im Einstiegsbereich ist auf der Fahrerseite beleuchtet und auf der Beifahrerseite verspiegelt. Neben den optischen Details werden ein TopFit-Fitnesspaket für den Fahrer und eine Wäschetasche für das Staufach über dem Fahrerplatz mitgeliefert. In einem optionalen Ausstattungspaket trägt der Actros hochwertige grüne Folierungsakzente im Racing-Look. Um die Racing-Optik durch eine echte Silberpfeil-Anmutung zu verstärken, steht auf Wunsch mit „Chrystal Laurith Silver“ der Original-Farbton aus der Formel 1 auch für die Actros Racing Edition bereit.

Umfangreiche Komfortausstattung

Im Innenraum verwandeln komfortsteigernde Details wie der luftgefederte Komfort-Massagesitz, die Ambiente-Beleuchtung oder ein LED-HD-TV mit DVD-Player das Wohnzimmer auf Achse in eine Wohlfühloase für den Fahrer. Standardausrüstung ist das Vernetzungsmodul Truck Data Center. Auf Wunsch kann die Actros Racing Edition zudem mit Mercedes-Benz Uptime ausgestattet werden. Zur weiteren Ausstattung zählen der Active Brake Assist 4 mit Fußgängererkennung, der Abstandshalte-Assistent und zahlreiche weitere Assistenzsysteme. In der Racing Edition kommen noch ein Abbiege-Assistenten und ein umfangreiches Paket zur Optimierung der Sichtverhältnisse dazu. Das Sichtpaket umfasst unter anderem Bi-Xenon- und Nebelscheinwerfer, einen Regen-Licht-Sensor, Abbiege- und Tagfahrlicht.

Das Komfortpaket schließt unter anderem eine Ambiente-Beleuchtung im Innenraum, eine Komfort-Matratze und ein elektrisch bedienbares Glasschiebedach mit ein. Im Fahrerpaket sind Sonnenschutzrollos und eine Komfortschließanlage enthalten. Besonders freuen werden sich die Fahrer über den beleuchteten Mercedes-Stern am Kühlergrill.