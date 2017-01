Mercedes-AMG GLC 63 auch als S-Version

Auf der New York Auto Show 2016 debütierte der Mercedes-AMG GLC 43 als vorläufige Top-Modell der GLC-Baureihe. Der Mercedes GLK-Nachfolger kommt mit einem 367 PS starken Dreiliter-V6 daher. Doch das eigentliche Flaggschiff der SUV-Baureihe wird als Mercedes-AMG GLC 63 einen V8-Motor erhalten. So wird auch in dem Modell die motorische Allzweckwaffe der Affalterbacher zum Einsatz kommen: Der 4,0-Liter-Biturbo. Der GLC 63, den es auch als GLC 63 AMG Coupé geben wird, feiert in New York 2017 Weltpremiere. Aber auch wenn die ganze Welt zuschauen darf, kommt nicht die ganze Welt in den Genuss des V8-GLC, denn der soll nur dem US-Markt vorbehalten bleiben.

Foto: Mercedes Mercedes hat bereits den GLC als AMG GLC 43 auf dem Markt.

Hardcore-SUV-Coupé mit bis zu 510 PS 1:52 Min.

In der Normalo-Ausführung wird der AMG 63 mit 476 PS und 650 Nm daher kommen, in der S-Version sind es dann 510 PS und 700 Nm. Gekoppelt werden die Aggregate mit einer Neugangautomatik, deren Schaltzeiten deutlich verkürzt sind. In Sachen Spurtzeit sollte der Mercedes-AMG GLC 63 ebenfalls deutlich unter den 4,9 Sekunden auf 100 km/h des GLC 43 bleiben. Elektronisch eingebremst wird der Top-SUV dann bei 250 Sachen.

Aggro-Look für den Mercedes-AMG GLC 63

Im Vergleich zum 43er-Modell kommt der Mercedes-AMG GLC 63 nicht nur mit mehr Leistung und mehr Zylindern daher. Das Top-Modell erhält aggressiver gestaltete Frontschürzen mit größeren Lufteinlässen sowie modifizierte Auspuffendrohre, eine stärkere Bremsanlage, größere Leichtmetallräder und eine verbessertes Fahrwerk.

Auch im Inneren zeigt sich der Mercedes-AMG GLC 63 auf Sport getrimmt. An Bord sind Ledersportlenkrad, AMG-Plaketten und -Einstiegsleisten, Sportsitze, AMG-Instrumente sowie Alu-und Carbon-Finish.