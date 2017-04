Mercedes wird die GLC-Baureihe mit einer weiteren AMG-Version toppen: Dem Mercedes-AMG GLC 63, der mit einem bis zu 510 PS starken V8-Motor unter der Haube antritt. Premiere feiert der GLC 63 in zwei Karosserieversionen auf der New York Auto Show.

Mercedes-AMG GLC 63 auch als S-Version

Auf der New York Auto Show 2016 debütierte der Mercedes-AMG GLC 43 als vorläufige Top-Modell der GLC-Baureihe. Der Mercedes GLK-Nachfolger kommt mit einem 367 PS starken Dreiliter-V6 daher. Doch das eigentliche Flaggschiff der SUV-Baureihe folgt jetzt auf der New York Auto Show 2017 als Mercedes-AMG GLC 63 mit einem V8-Motor, den es auch als Coupé geben wird. Auch hier kommt die motorische Allzweckwaffe der Affalterbacher zum Einsatz: Der 4,0-Liter-Biturbo.

Foto: Mercedes Mercedes hat bereits den GLC als AMG GLC 43 auf dem Markt.

In der Normalo-Ausführung wird der AMG 63 mit 476 PS und 650 Nm daher kommen, in der S-Version sind es dann 510 PS und 700 Nm. Gekoppelt werden die Aggregate mit einer Neugangautomatik, deren Schaltzeiten deutlich verkürzt sind. In Sachen Spurtzeit bleiben die GLC 63-Modelle deutlich unter den 4,9 Sekunden auf 100 km/h des GLC 43. Mercedes nennt für die rund 1,9 Tonnen schweren Power-SUV 4,0 respektive 3,8 Sekunden. Elektronisch eingebremst wird der Top-SUV dann bei 250 Sachen. Der Normverbrauch liegt zwischen 10,3 und 10,7 Liter.

Nach der AMG-E-Klasse erhält nun auch der GLC den Allradantrieb Performance 4MATIC+ mit vollvariabler Momentenverteilung zwischen Vorder- und Hinterachse und Hinterachs-Sperrdifferenzial (elektronisch geregelt in der S-Version). Mit den Dynamic Select-Fahrprogrammen „Comfort“, „Sport“, „Sport Plus“ und „Individual“ kann der Fahrer die Charakteristik des GLC 63 4MATIC+ zudem beeinflussen. Den Sound des V8 steuert der Pilot optional über eine Klappe im Auspuff. Gefedert wird per Luftfederung mit adaptiver Verstelldämpfung. Den Fahrbahnkontakt halten 19 Zöller, im S sind es 20-Zoll-Felgen. Dahinter liefert eine Verbundbremsanlage Stopp-Power.

Aggro-Look für den Mercedes-AMG GLC 63

Im Vergleich zum 43er-Modell kommt der Mercedes-AMG GLC 63 nicht nur mit mehr Leistung und mehr Zylindern daher. Das Top-Modell erhält aggressiver gestaltete Frontschürze mit größeren Lufteinlässen, einen Panamericana-Grill, Radlaufverbreiterungen, neue Seitenschwellerverkleidungen sowie modifizierte Auspuffendrohre.

Auch im Inneren zeigt sich der Mercedes-AMG GLC 63 auf Sport getrimmt. An Bord sind Ledersportlenkrad, AMG-Plaketten und -Einstiegsleisten, Sportsitze, AMG-Instrumente sowie Alu-und Carbon-Finish.

Die Verkaufsfreigabe für die GLC 63-Modelle erfolgt am 16. Juni 2017, die Markteinführung beginnt im September 2017. Preise wurden noch nicht genannt. Zum Marktstart gibt es wieder eine Edition 1 mit unfangreichem Ausstattungspaket.