Mercedes-AMG präsentiert auf dem Autosalon in Genf auf Basis des kommenden Mercedes CLS (C257) eine sportliche Studie im Stil des AMG GT, aber mit vier Türen und der technischen Basis wie der E-Klasse. Das Serienmodell firmiert dann als viertüriger AMG-Sportwagen.

Den Namen Mercedes-AMG GT4 dürfte der Sport-CLS jedoch nicht tragen, hier haben die Affalterbacher bereits einen Rennwagen am Start.

Mercedes-AMG GT4 Rennwagen mit Biturbo-V8

Der neue viertürige AMG, der als Studie GT Concept heißt, hat den Panamericana-Grill des GT R und wird wohl auch dessen Allradlenkung bekommen. Zudem arbeitet unter der Haube der Biturbo-V8 mit vier Litern Hubraum. Wie im E 63 S dürfte der AMG-V8 hier 612 PS und 800 Nm bringen. Anders als beim AMG GT wird das Getriebe nich an der Hinterachse sitzen (Transaxle). Traktionsfördernd wird vielmerh der 4-Matic+-Allradantrieb der AMG-E-Klasse wirken. Das kommt einem bekannt vor? Richtig, denn der künftige Sport-CLS basiert insgesamt nicht auf der AMG GT-Plattform, sondern auf dem modifizierten Unterbau des Mercedes-AMG E 63 S

Foto: Christian Schulte So stellen wir und den neuen Viertürer vor.

Nichtsdestotrotz ist der Mercedes-AMG CLS 63 S als eigenständiges AMG-Auto zu erkennen. Neben dem bekannten Panamericana-Grill darf sich das viertürige Coupé auch die weiter in die Kotflügel reichenden schmalen Scheinwerfer sowie die lange Motorhaube ausleihen. Außerdem ist er mit dem etwas gestreckten Dachverlauf sowie dem knackigen Heck inklusive der schmalen Heckleuchten noch als AMG GT-Derivat zu erkennen.

Neben der AMG-Version wird Ende 2017 auch die zivile Version des Mercedes CLS (siehe Fotoshow) an den Start rollen. Sie basiert auf der Mercedes E-Klasse und wird trotz des Plattformspenders nicht CLE heißen. Als Antriebe stehen hier der 475 PS starke Vierliter-Biturbo-V8 zur Verfügung, ebenso die neuen Reihensechszylinder sowie ein 48V-Teilbordnetz. An den AMG-CLS rückt dann eine AMG-Sportline-Version heran. Sicher: Die Shooting Brake-Version des CLS hat in der neuen Generation ausgedient.