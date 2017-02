Das Mercedes-Benz Werk Sindelfingen wird nach Bremen der zweite Standort, an dem Elektro-Fahrzeuge der neuen Mercedes-Produktmarke EQ produziert werden, das teilte der Autobauer am Mittwoch (1.2.2017) mit. Das Werk Sindelfingen soll zum Kompetenzzentrum für batterieelektrische Modelle der Ober-und Luxusklasse werden.

Mehr als 10 E-Autos bis 2015

Künftige EQ-Modelle sollen in die Serienproduktion der bestehenden Mercedes-Werke auf vier Kontinenten integriert werden. An welchen Standorten innerhalb des Produktionsnetzwerks weitere EQ-Modelle vom Band laufen, wird abhängig von der Marktnachfrage entschieden.

Mit der aktuellen Entscheidung werden künftig an den vier Standorten Bremen, Rastatt, Sindelfingen und dem Smart-Werk im französischen Hambach Elektromodelle produziert. In Rastatt läuft seit April 2014 die B-Klasse Electric Drive vom Band. Bereits seit 2007 wird in Hambach der Elektro-Smart gebaut. In Bremen werden zum Produktionsanlauf der EQ-Modelle 150 Leiharbeiter in ein festes Arbeitsverhältnis übernommen. Bremen wird den EQ-SUV fertigen.

Bis 2025 will Mercedes-Benz Cars mehr als zehn Elektro-Pkw auf den Markt bringen: in allen Segmenten von Smart bis zum großen SUV. Das Unternehmen geht davon aus, dass der Anteil der Elektromodelle am Gesamtabsatz von Mercedes-Benz zwischen 15 und 25 Prozent liegen wird.