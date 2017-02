Das erste EQ-Modell der Mercedes-Submarke wird ein SUV, der sich in der Größe irgendwo zwischen GLC und GLE ansiedelt. Ersten Gerüchten zufolge soll das Modell Mercedes EQC heißen und Audi Q6 oder Tesla Model X Konkurrenz machen. In der 2016 vorgestellten Studie saugten zwei Elektromotoren an Vorder- und Hinterachse an einer in den Fahrzeugboden zwischen den Achsen integrierten Batterie. Die Leistung des Antriebs ist skalierbar und steht und fällt mit der Ausbaustufe. Maximal sind bis zu 300 kW und 700 Nm drin, die Reichweite beträgt bis zu 500 km. Die modular aufgebaute Lithium-Ionen-Batterie stammt von der Daimler-Tochter Deutsche Accumotive und verfügt über eine modellspezifische Gesamtkapazität von über 70 kWh – maximal sollen aber bis zu 110 kWh möglich sein.

Elektro-SUV unter GLC-Muletto

Die jetzt erwischten Mulettos auf GLC- und GLC Coupé-Basis geben quasi noch nichts von der künftigen Form preis. Klar erkennbar sind aber die in den Unterboden integrierten Stromspeicher. Dafür sind die Endrohrblenden in der Heckschürze leergeräumt – klar bei einem Elektroantrieb.

Das spätere Serienmodell wird dann auf einer eigens für die batterieelektrischen Modelle entwickelten Elektrofahrzeugarchitektur aus Stahl, Aluminium und Carbon stehen: Radstand und Spurweite sowie alle übrigen Systemkomponenten, insbesondere die Batterien, sind dank des modularen Systembaukastens variabel.

Als weitere Modelle legt Mercedes einen EQ Limousine von der Größe einer Mercedes E-Klasse auf, es folgen noch eine Limousine und ein SUV in S-Klasse-Format. Alle haben eines gemeinsam: Sie orientieren sich am Look des Forschungsautos F 015 und verfügen über ein scheinbar schwebendes Cockpit mit 24 Zoll großem TFT-Display. Im Lenkrad befinden sich ein weiterer Bildschirm, der den konventionellen Dreh-Drück-Steller ersetzt.

Gefertigt werden die Mercedes-Elektro-SUV-Modelle im Werk Bremen.