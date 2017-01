Mercedes G500 4x4² Landaulet mit mehr Komfort

Ganz in Ihrer Tradition Luxus-Modelle wie den Maybach oder den Mercedes 230 in Landaulet-Teilcabrios zu verwandeln, muss heutzutage ein extremer Offroader herhalten. Mit dem Mercedes G500 4x4² dürfte Mercedes in erster Linie betuchte Kunden auf den amerikanischen, russischen oder arabischen Märkten im Auge haben.

Mehr als 600 Nm Drehmoment für das SUV-Cabrio

Unter der Haube des Mercedes G500 4x4² Landaulet bleibt es bei der bekannten Technik: Hier arbeitet der aus dem Mercedes-AMG bekannte Vierliter-Biturbo-V8, dessen Kraft per 7G-Tronic auf alle vier Räder geleiten wird. Drei Differenziale, eines vorn, eines hinten und eines als zentrales Verteilergetriebe, lenken das Drehmoment von über 600 Nm je nach Fahrsituation und aktivierten Sperren auf die Räder.

Die sind je nach Einsatzgebiet mit 18 Zöllern oder mit 22 Zoll großen Felgen bestückt. Unklar ist, ob der Mercedes G500 4x4² Landaulet schon über den leistungsgesteigerten V8 aus dem neuesten AMG GT verfügen wird.