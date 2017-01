Mercedes sendet am 5. und am 6.1.2017 insgesamt acht „Inspiration Talks“ live von der CES in Las Vegas. Neben namhaften Mercedes-Experten moderiert Tech-Guru Guy Kawasaki die Talkrunden, die ausschließlich in Englisch übertragen werden. Wir zeigen alle „Inspiration Talks“ hier live.

Die Inspiration Talks im Überblick:

5. Januar 2017

20:00 Uhr:

Thema: Connected – The Car as the Ultimate Health Device

Experten: Ola Källenius, Vorstandsmitglied der Daimler AG, Konzernforschung und Mercedes-Benz Cars Entwicklung; David Agus, Professor of Medicine and Engineering at University of Southern California

21:00 Uhr:

Thema: Electric Intelligence – Opportunities and Limitations

Experten: Axel Harries, Leiter CASE/EVA, Daimler AG; Roger Atkins, Managing Director Electric Vehicles Outlook Ltd.

22:00 Uhr:

Thema: Autonomous Driving – It’s all about the Maps

Experten: Ola Källenius, Vorstandsmitglied der Daimler AG, Konzernforschung und Mercedes-Benz Cars Entwicklung; Edzard Overbeek, CEO HERE

23:00 Uhr:

Thema: Shared Mobility meets Mobility Services

Experten: Volker Mornhinweg, Executive Vice President des Geschäftsbereiches Mercedes-Benz Vans, Daimler AG; Andreas Raptopoulos, Co-founder, CEO Matternet

6. Januar 2017

20:00 Uhr MEZ:

Thema: Join the Electric Revolution

Experten: Ola Källenius, Vorstandsmitglied der Daimler AG, Konzernforschung und Mercedes-Benz Cars Entwicklung; Roger Atkins, Managing Director Electric Vehicles Outlook Ltd.

21:00 Uhr MEZ:

Thema: Artificial Intelligence – Chances and Challenges

Experten: Sajjad Khan, Vice President Digital Vehicle & Mobility, Daimler AG; Jen-Hsun Huang, NVIDIA Co-Founder, President & CEO

22:00 Uhr:

Thema: From Owning to Sharing: a New Business Model?

Experten: Ola Källenius, Vorstandsmitglied der Daimler AG, Konzernforschung und Mercedes-Benz Cars Entwicklung; Saeed Amidi, Founder and CEO of Plug and Play Tech Center

23:00 Uhr:

Thema: Autonomous Driving – More than a Hype?

Experten: Michale Hafner, Leiter Automatisiertes Fahren und Aktive Sicherheit, Daimler AG; Robert Scoble, American blogger, technical evangelist and author