Mercedes ist in diesen Tagen auf der SXSW-Konferenz in Austin/Texas engagiert - ein ganz spezielles Messeformat, das ursprünglich aus der Musikszene stammt, mittlerweile aber zum Mekka der Digitalisierungsszene geworden ist. Hier werden die neusten Trends zur künstlichen Intelligenz diskutiert, Daimler-Boss Dieter Zetsche hält selbst eine Keynote zur Bedeutung digitaler Karten für die Zukunft des autonomen Fahrens.

Am Rande dieser Veranstaltung hat die Marke eine Kooperation mit den Machern von SXSW bekanntgegeben: Gemeinsam will man auf der IAA unter dem Stichwort "me Convention" ein eigenes Konferenzformat entwickeln, das dem Publikum Impulse für die Mobilität der Zukunft geben soll - zusätzlich Kit Musikevents und Veranstaltungen in der City von Frankfurt. Kein Wunder - schließlich geht es auch um die Veränderungen im urbanen Umfeld, neue Services speziell im Bereich von Auslieferungen "in demand" und die Schnittstelle zwischen der realen und der digitalen Welt.

Für die dreitägige Veranstaltung gibt es ab Frühjahr auch spezielle Eintrittskarten.