Ganz in Ihrer Tradition Luxus-Modelle wie den Maybach oder den Mercedes 230 in Landaulet-Teilcabrios zu verwandeln, muss heutzutage ein extremer Offroader herhalten. Und was liegt bei Mercedes näher, als den extremen Offroader mit der Luxus-Marke Maybach zu koppeln. Heraus kommt ein Modell mit 6,0-Liter-V12-Biturbo, das es auf 625 PS bringt und auf dem G500 4x4² basiert.

Besonders für betuchte Kunden auf den amerikanischen, russischen oder arabischen Märkten dürften an dem Landaulet-Maybach-G interessiert sein – zumal das Modell auf 100 Exemplare limitiert sein wird.

Mercedes-Maybach G650 Landaulet mit mehr Komfort

Im Innenraum fährt Mercedes-Maybach alles auf, was die Manufaktur hergibt. Insbesondere für die beiden hinteren Passagiere ist Komfort und Luxus angesagt. So sitzen die beiden Insassen auf Einzelsitzen mit gestepptem Leder und Maybach-Kissen. Zwischen Ihnen thront eine mächtige Mittelkonsole und zwei TFT-Bildschirme sorgen für die Unterhaltung. Selbstverständlich ist der Bereich zum Fahrer abgetrennt. Ganze 60 Zentimeter mehr Beinfreiheit haben die hinteren Mitfahrer dank eines gestrechten Radstands. Statt einer dritten Sitzreihe legt sich dort das Cabrio-Verdeck ab.

Mehr als 600 Nm Drehmoment für das SUV-Cabrio

Unter der Haube des Mercedes-Maybach G650 Landaulet gibt der V12 seine Kraft per 7G-Tronic auf alle vier Räder. Drei Differenziale, eines vorn, eines hinten und eines als zentrales Verteilergetriebe, lenken das Drehmoment von über 600 Nm je nach Fahrsituation und aktivierten Sperren auf die Räder. Die sind je nach Einsatzgebiet mit 18 Zöllern oder mit 22 Zoll großen Felgen bestückt.