Bereits seit 2013 lässt Mercedes bei Valmet in Uusikaupunki A-Klasse-Modell fertigen. Dieser Auftrag wurde aufgrund der starken Nachfrage bis Ende 2017 verlängert. Seit Februar 2017 wird in Finnland auch der Mercedes GLC gebaut.

Weil Mercedes davon überzeugt ist, dass auch die nächste Generation der A-Klasse ein Bestseller wird, wurde schon jetzt der Folgeauftrag für die Finnen auf den Weg gebracht.

Foto: Christian Schulte So wird die nächste Generation der A-Klasse aussehen.

Aktuell werden die Mercedes-Kompaktfahrzeuge in Rastatt in Deutschland, im ungarische Mercedes-Werk Kecskemét, am chinesischen Produktionsstandort BBAC in Peking sowie zukünftig auch am mexikanischen Standort in Aguascalientes gefertigt.