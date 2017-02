Das maximale Drehmoment wird dabei von 1.148 Nm auf 1.000 Nm begrenzt. Über die individuelle Feinabstimmung der Motorelektronik, die Vmax-Aufhebung, den Wasser/Wärmetauscher auf dem Motor und den Sportluftfilter ist so eine von der Reifenfreigabe abhängige Höchstgeschwindigkeit von 325 km/h möglich. Kostenpunkt: 6.980 Euro plus 650 Euro Montage.

Dreiteilige Schmiederädern mit schwarzem Stern drehen sich in den Radkästen.

Neues Fahrwerk für den Mercedes SL 65 AMG

Das serienmäßige ABC-Sportfahrwerk erfährt eine Tieferlegung mit sportlich-straffer Kennung. Für die Fahrwerksänderung werden 1.450 Euro plus 450 Euro Montage inklusive Achsvermessung aufgerufen. Obendrein gibt es noch eine Klappenendschalldämpfer-Anlage aus VA-Edelstahl in drei Soundstufen. Inklusive Funkfernbedienung schlägt sie mit 3.890 Euro zuzüglich 450 Euro Montage zu Buche.

Das serienmäßige ABC-Sportfahrwerk wird tiefergelegt.

Schmiederäder für 7.800 Euro

Dreiteilige Schmiederädern mit schwarzem Stern in der Abmessung 10,0 x 20 und adäquater Bereifung in 265/30 ZR20 an der Vorderachse beziehungsweise 12,0 x 20 mit 305/25 ZR20 an der Hinterachse runden die Leistungskur ab. Sie erscheinen mit 7.800 Euro sowie 250 Montage auf der Rechnung.