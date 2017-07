Da ist er also, der Mercedes unter den Pickups. Mit diversen „abgeschossenen“ Erlkönigen und den im Herbst 2016 vorgestellten Studien hatten uns die Schwaben bereits ausführlich auf den ersten Midsize-Pickup der Marke eingestimmt, nun wurde in Südafrika alle Tarnung abgelegt und die Eckdaten verkündet. Die X-Klasse startet in diesem November mit einem Grundpreis von 37.294 Euro.

Wir erklären den neuen Pickup 6:07 Min.

Allgemein bekannt ist, dass Mercedes die technische Basis beim Renault-Nissan-Konzern einkauft, die X-Klasse basiert auf dem Nissan Navara und wird auch in dessen europäischen Stammwerk in Barcelona gebaut. Im Gegensatz zu anderen „Badge-Engineering“-Modellen wie dem praktisch baugleichen Duo Mitsubishi L200 und Fiat Fullback hat Mercedes jedoch – nicht zuletzt aus den Erfahrungen mit dem Citan heraus – die Architektur des Nissan Navara gründlich ungekrempelt.

Mitfahrt neue Mercedes X-Klasse Pickup mit SUV-Komfort

Auf technischer Seite wird in erster Linie der Rahmen und der Antriebsstrang übernommen. Außerdem ist die Grundzelle der Kabine und einzelne Karosserieteile wie die Hecktüren identisch. Dennoch ist die Mercedes X-Klasse schon karosserieseitig im Grunde ein komplett neues Auto, dessen Design sich sehr stark an den 2016 vorgestellten Studien orientiert.

X-Klasse mit eigenständigem Design

Die Front wird vom Kühlergrill mit mächtigem Stern und zwei Querrippen dominiert, die Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht-Band fallen größer aus als bei der Studie. Je nach Ausstattungvariante ist die untere Schürze mit einer großen Chromeinfassung geschmückt, in Wagenfarbe lackiert oder aus durchgefärbtem Kunststoff, was robuster wirkt. An das Heck mit den extrem schmalen Hochkantleuchten wird man sich noch gewöhnen müssen, in jedem Fall eine ungewöhnliche Styling-Idee im Pickup-Lager. Mercedes montiert bei jeder X-Klasse einen Heck-Stoßfänger, je nach Variante in Wagenfarbe lackiert oder in Chrom, „nackte“ Nutzfahrzeugvarianten wie bei anderen Herstellern wird es nicht geben.

Foto: Daimler Drei Ausstattungsvarianten werden zur Auswahl stehen, doch bereits in der Basis bietet Mercedes eine volle Breitseite an Assistenzsystemen.

Beim Fahrwerk hat Mercedes starke Veränderungen zum Nissan Navara vorgenommen. Breitere Spur und eine eigene, für den Straßeneinsatz optimierte Abstimmung sollen gegenüber dem Nissan eine erhebliche Verbesserung bringen. Das ist zu wünschen, denn das Navara-Fahrwerk ist trotz Schraubenfedern rundum ziemlich rustikal und stoßig. Bei Antrieb und Motoren darf hingegen wieder Nissan-Technik ran, zumindest vorerst. Die beiden Varianten des 2,3-Liter Turbodiesel mit Single- und Biturboaufladung (163/190 PS) kennt man aus dem Navara, bei Mercedes firmieren sie unter der Bezeichnung X 220 d und X 250 d. Beide Varianten sind mit Heck- und Allradantrieb verfügbar und kommen serienmäßig mit dem Sechsgang-Schaltgetriebe, der X 250 d wird wahlweise mit Siebengang-Automatik angeboten. Die Allradvarianten haben eine zuschaltbare Geländeuntersetzung und optional eine Hinterachsdifferentialsperre.

Die X-Klasse 350 d kommt erst 2018

Im Gegensatz zum voraussichtlichen Hauptkonkurrenten, dem VW Amarok V6, beginnt Mercedes die Markteinführung dementsprechend von unten. Erst im kommenden Jahr wird dann der Über-X für Aufsehen sorgen, der dann auch antriebsseitig voll auf Mercedes-Technik setzt. Motorisiert vom Dreiliter-V6-Diesel wird der X 350 d 258 PS und 550 Newtonmeter zur Verfügung stellen und damit der potenteste Midsize-Pickup überhaupt sein. Der X 350 d bekommt serienmäßig die siebenstufige 7G-Tronic-Automatik und ist ausschließlich mit Permanent-Allrad zu haben.

Foto: Daimler Das Cockpit entspricht fast der 2016 gezeigten Studie und unterscheidet sich völlig vom Nissan Navara. Details kennt man vom GLA.

Besonders viel Arbeit hat man sich bei der Innenraumgestaltung gemacht, bei der kaum ein Stein auf dem anderen blieb. Vom Navara übernommen wurde lediglich die kleine Schaltereinheit vor dem Ganghebel, in der sich Allradantrieb/Untersetzung, Bergabfahrkontrolle und die Hinterachssperre bedienen lassen. Ansonsten ist alles neu. Das beginnt mit den Türverkleidungen und –griffen und zieht sich weiter über das komplette Armaturenbord, das nun mit einem vollflächigen Mittelteil von Seite zu Seite gezogen ist. Der Dreh-Drück-Steller für das Comand-System ist in der Mittelkonsole integriert, die Instrumente mit runden Schirmen und dem zentralen Info-Display sind wie das Multifunktionslenkrad im aktuellen Mercedes-SUV-Stil gehalten . Viele Details wie die Bedieninsel der Klimasteuerung oder das Design der runden Lüfterdüsen kennt man aus dem Mercedes GLA. Außerdem verspricht Mercedes ein für Pickup-Verhältnisse ungewöhnlich hohes Individualisierungs-Potential mit diversen Farb- und Dekorvariationen. Trotz alledem hatten die Innenraumdesigner mit den konstruktiven Vorgaben der Basis offenbar keine leichte Aufgabe. Einzelne Details wie die Lüfterdüsen oder der Comand-Regler wirken wie nachträglich montiert, die „aus einem Guß“-Optik etwa eines Mercedes GLE-Cockpits wird nicht erreicht.

Mercedes X-Klasse lässt sich per Handy orten

Bei den Assistenz- und Medienoptionen greift Mercedes in die Vollen. Die X-Klasse verfügt bereits über das ab 2018 vorgeschriebene eCall-System und dementsprechend auch die technischen Voraussetzungen für Online-Dienste. Daher lässt sich mit dem optionalen me-connect-System per Smartphone auf das Fahrzeug zugreifen, um beispielsweise den Standort zu ermitteln oder Tankinhalt und Reifendruck zu checken. Neben dem sprachgesteuerten Comand Online bietet Mercedes die aus anderen Baureihen bekannten Audiosysteme 20 USB und 20 CD für die X-Klasse an. Spurhalte-, Verkehrszeichen- und aktiver Brems-Assistent sind ebenso an Bord wie ein Anhänger-Stabilitätsprogramm, Tempomat und LED-Scheinwerfer. Neben der Rückfahrkamera ist gegen Aufpreis auch ein 360-Grad-Kamerasystem mit Birdview-Modus verfügbar.

Mercedes X-Class Concept Pickup-Studie für 2017

Mercedes wird die X-Klasse in drei verschiedenen Ausstattungs-Varianten anbieten, die sich auch äußerlich unterscheiden. Basis ist die X-Klasse Pure mit der dunklen Kunststoffschürze. Darüber rangiert die X-Klasse Progressive, bei der die Schürze in Wagenfarbe lackiert ist. Mit Chrom-Schürze gibt sich schließlich die Top-Ausstattung X-Klasse Power zu erkennen. Der kommende V6 wird ausschließlich in dieser Version angeboten. Außerdem will Mercedes bereits zum Verkaufsbeginn ein Pickup-typisches Zubehörprogramm wie ein Hardtop und Ladeflächencover oder Offroad-Zubehör anbieten.

Pickup Neuzulassungen 2016 Die beliebtesten Modelle Deutschlands

Mercedes X-Klasse: Preise ab 37.294 Euro

Die Markteinführung der X-Klasse erfolgt zunächst im November 2017 für Deutschland, danach folgen Anfang 2018 Südafrika und Australien sowie Anfang 2019 Argentinien und Brasilien. Auf den Exportmärkten wird auch ein Benzinmotor mit 165 PS zum Programm gehören, dort dürften auch etwas weniger pompös ausgestattete Varianten zur Verfügung stehen. Die X-Klasse 350 d mit dem V6-Diesel wird bei uns Mitte 2018 antreten.

Hier fährt der neue Pickup 3:36 Min.

Laut Mercedes ist die Nachfrage nach besonders luxuriösen und komfortablen Midsize-Pickups stetig steigend, weshalb es die X-Klasse im Gegensatz zum Wettbewerb lediglich als Doppelkabiner mit bereits umfangreicher Basisausstattung geben wird. Echte Arbeitspferde mit minimierter Rustikalausstattung stehen für Deutschland nicht auf dem Programm. Angesichts des Basispreises von 37.294 für die X-Klasse 220 d Pure mit Schaltgetriebe (zum Vergleich: Die Navara-Preise für den 2,3-Liter-Doppelkabiner starten bei 31.110 Euro) darf davon ausgegangen werden, dass für das Topmodell X-Klasse 350 d Power rund 60.000 Euro aufgerufen werden.