Auf der diesjährigen Messe RETTmobil 2017 in Fulda tritt VW mit mehreren neuen Einsatzfahrzeugen für Ambulanz und Feuerwehr auf. Unter anderem gibt es den ersten E-Golf mit Blaulicht und hochmoderne Crafter-Varianten.

Die Fachmesse RETTmobil ist alljährlich der Branchentreffpunkt für Kunden und Verkäufer von speziellen Einsatzfahrzeugen. Ambulanzfahrzeuge, Krankentransporter, Feuerwehrmodelle stehen hier in Reih und Glied. VW geht in Fulda mit beiden Firmensparten an den Start: Die Pkw-Abteilung hat einen Golf Alltrack und einen Passat Variant als Kommandowagen aufgebaut. Der neue Tiguan, ausgerüstet mit Sondersignalanlage samt Arbeitsscheinwerfern, Hochleistungsfrontblitz und LED-Heckblitzern verfügt außerdem über einen Unfalldatenspeicher und eine umfangreiche Sprechfunkvorbereitung.

Der neue e-Golf wird in Fulda erstmals als Funkdienstwagen vorgestellt. Es handelt sich um das erste von 14 Einsatzfahrzeugen für die Berufsfeuerwehr München, deren Ausschreibung Volkswagen gewonnen hat. Das Fahrzeug wird in der Sonderlackierung Feuerrot im Design der Feuerwehr München gezeigt.

e-Golf für die Feuerwehr

VW Nutzfahrzeuge zeigt in Zusammenarbeit mit Aufbauherstellern einige Exemplare des neuen Crafter und des Transporter. So ist ein zum Notarzteinsatzfahrzeug umgerüsteter Transporter zu sehen, der mit Allradantrieb, Fahrwerkshöherlugung und grober Mischbereifung auch für den Notfall in abgelegenen Gebieten gerüstet ist.

Der neu auf den Markt gekommene große Crafter ist in diversen Aufbauausführungen ausgestellt. Unter anderem als Ambulanz mit spezifischen Ausbauten und aerodynamischer Sondersignalanlage oder als Einsatzleitwagen für die Feuerwehr hochgerüsteter Spezialtransporter in Verbindung mit dem neuen Achtgang-Automatikgetriebe.