B&B tunt Mini Cooper S Countryman auf 275 PS

Andreas Of

Für den neuen Mini Countryman Cooper S hat B&B aus Siegen drei Leistungsstufen im Programm. Die stärkste kostet 3.950 Euro, sie bringt den Turbo-Vierzylinder auf 275 PS und 385 Newtonmeter. Gegenüber der Serie (192 PS, 280 Nm) sind das 83 PS und 105 Nm mehr. Die Zeit für den Sprint von null auf 100 km/h reduziert sich von 7,4 auf 6,2 Sekunden. Nach dem Tuning soll der Countryman statt 222 km/h über 240 km/h erreichen - scharfe Konkurrenz für den werksgetunten John Cooper Works!

In der stärksten Ausbaustufe ersetzt B&B den Ladeluftkühler durch ein leistungsfähigeres Exemplar, baut eine Downpipe ein, bearbeitet die Ansaugwege. Per Software werden der Ladedruck erhöht und die Einspritzkennfelder verändert. Bei Fahrzeugen mit Automatik werden auch deren Kennfelder angepasst.

Drei Tuning-Stufen von 230 bis 275 PS

Die beiden kleineren Leistungssteigerungen kommen auf 230 PS und 325 Nm sowie 245 PS und 350 Nm. Sie sind mit 1.298 und 1.950 Euro eine günstige Alternative zum Werks-JCW. Allerdings ist die Stufe 1 eine reine Software-Optimierung, während bei der Stufe 2 auch Ansaugwege und Luftführung verändert werden.

Downpipe und Zusatz-Ölkühler

Eine Downpipe, die Abgasgegendruck und Abgastemperatur reduziert, bietet B&B ab 1.398 Euro an. Die Leistung soll damit um etwa 15 PS steigen. Zum selben Preis gibt es eine Sport-Abgasanlage ab Kat mit elektrischer Klappensteuerung. Eine Rennsport-Abgasanlage mit Metallkats kostet 2.795 Euro, so soll etwa 20 PS Mehrleistung bringen. Eine Zusatzölkühlanlage soll die Öltemperatur um bis zu 25 Grad Celsius senken. B&B verlangt dafür 998 Euro.

KW-Fahrwerk und 20-Zoll-Räder

Ein Sportfedernsatz für 298 Euro legt den Countryman um 40 Millimeter tiefer. Ein komplettes KW-Gewindefahrwerk kostet 1.849 Euro, es ist in Höhe, Zug- und Druckstufe einstellbar. Die Hochleistungsbremsanlage (3.295 Euro) passt hinter die serienmäßigen 18-Zöller des Countryman. Sie verzögert vorn mit 342 Millimeter großen Scheiben. Der Tuner bietet jedoch auch einen eigenen Radsatz in 20 Zoll an, der 2.498 Euro kostet. Auf die 8,5 Zoll breiten Felgen werden Reifen der Dimension 225/30 R 20 aufgezogen.